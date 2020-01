Intel wird schon bald tieferen Einblick in die Xe-Grafikchips gewähren, wie Antoine Cohade, Senior Developer Relations Engineer bei Intel, via Twitter mitteilt.

Auf der Game Developers Conference (GDC), die vom 16. bis 20. März in San Francisco tagt, werden demnach Details zur Architektur und der Leistung im Vergleich zu aktuellen Intel-Grafikeinheiten (Gen9, Gen11) bekanntgegeben. Antoine Cohade sagt unter anderem:

Der Vortrag soll sich zwar in erster Linie an Spiele- und Engine-Entwickler richten, jedoch dürfte auch für Spieler Interessantes geboten sein.

So zum Beispiel die Frage nach Features wie Raytracing oder ob es Leistungsunterschiede zwischen den zur CES 2020 gezeigten Varianten des DG1-Chips gibt. Dort wurden eine mobile Version für Laptops und ein Desktop-Modell vorgestellt.

Though fair to say same GEN12.0Xe LP design point as TGL, with addl benefits due to dedicated mem, dedicated power, thermals, etc. Lots of potential benefits having same uArch on cpu die and discrete

This is early days. Much more fun coming with future rtrt and ...

