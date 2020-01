Erst gestern berichteten wir von einer namenlosen Highend Radeon-GPU, die im recht neuen und auf Virtual Reality spezialisierten OpenVR Benchmark 17 Prozent schneller als Nvidias Flaggschiff Geforce RTX 2080 Ti sein soll.

Die Ergebnisse sorgen seither für reichlich Diskussionsstoff, zumal es sich bei dem Prozessor, mit dem der Benchmark erstellt wurde, um ein Engineering Sample eines Ryzen 7 4800H aus AMDs Mobility-Lineup (Renoir) zu handeln scheint.

Inzwischen meldete sich der Entwickler des OpenVR Benchmark selbst zu Wort und geht in seiner Analyse sogar noch viel weiter (via Reddit).

"Es wurde hier nicht wirklich erwähnt, aber die beste Leistung der 2080 Ti in der Rangliste ist bereits eine wirklich gute Leistung für die 2080 Ti. Wie üblich, gibt es viele GPUs, die irgendwo in der Mitte liegen, wobei nur wenige schneller und wenige langsamer sind. "

"Die Mehrheit der 2080-Ti-Grafikprozessoren leistet in diesem Benchmark rund 80 fps, so dass die unbekannte GPU, über die wir hier sprechen, etwa 29% schneller ist als eine reguläre 2080 Ti, während sie 17% schneller ist als der am stärksten übertaktete 2080-Ti-Chip."