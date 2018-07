Neue iPhone-Modelle - 90 Millionen Einheiten dank iPhone 9 laut Analyst

Apple hat für die drei neuen iPhone-Modelle, die im Herbst 2018 erscheinen sollen, offenbar große Pläne. Denn Analysten zufolge könnte der Hersteller rund 88 bis 90 Millionen Exemplare des für 2018 geplanten iPhone-Lineups ausliefern.

Der Analyst Guo Mingwei hat seine Schätzung der iPhone-Produktion laut Wccftech mittlerweile um weitere zehn Millionen Exemplare erhöht, nachdem er zunächst von rund 80 Millionen Geräten ausgegangen war. Darüber hinaus geht Jun Zhang, Analyst bei Rosenblatt Securities, davon aus, dass Apple mehr iPhone 9 (das erwartete Budget-Modell der 2018er-iPhones) produzieren wird, als von den beiden teureren iPhone X(s) und iPhone X(s) Plus 2018 zusammen, basierend auf dem Erfolg des aktuellen iPhone 8 – offiziell bestätigt ist aber keines der kommenden iPhone-Modelle.

Bei den drei neuen iPhones, die im September 2018 erscheinen sollen, handelt es sich angeblich um ein OLED iPhone X(s) Plus mit dem »größten iPhone-Display bislang« von 6,5 Zoll sowie ein kleineres OLED-iPhone X(s). Als drittes soll ein LCD iPhone 9 erscheinen, das zum günstigeren Preis von 700 bis 799 US-Dollar in den Handel kommen soll.

Schließlich wird Apple das iPhone 9 Gerüchten zufolge in fünf verschiedenen Farboptionen auf den Markt bringen, darunter laut MacRumors neben Grau und Weiß auch Rot, Blau und Orange. Das große iPhone X Plus soll es hingegen in Schwarz, Weiß und Gold geben.

