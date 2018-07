Ninox Astrum - Modulare Gaming-Maus will mit 13 Anpassungsmöglichkeiten überzeugen

Insgesamt 13 verschiedene Konfigurationen erlaubt das modulare Gehäuse der Ninox Astrum, einer neuen Gaming-Maus, die der Hersteller Ninox als »leichteste vollständig modulare Computer-Maus der Welt« bezeichnet. Der Fokus der Maus liegt dabei auf einer Kombination aus Performance und Komfort.

Damit sich die USB-Maus möglichst umfangreich anpassen lässt, gibt es das Grundgehäuse in drei Varianten. Außerdem kann man die Position sowie die Anzahl der Seitentasten abändern. Auf der technischen Seite besitzt die Ninox Astrum folgende Features, zu denen unter anderem der beliebte Pixart PMW-3360-Sensor zählt, dessen Position auf dem Mausboden angepasst werden kann:

13 Konfigurationen mit und ohne Seitentasten

Gewicht: unter 80 Gramm (nicht anpassbar)

Rechte und linke Maustaste mit optischen Microswitches (90 Millionen Klicks Lebensdauer)

optisches Mausrad (50 Millionen Bewegungen Lebensdauer)

Pixart PMW-3360 Sensor mit 12.000 DPI in 100er Schritten, 12.000 fps und 250 IPS

Abtastrate 1.000 Hz (optional 125/250/500 Hz)

anpassbare Position des Sensors am Mausboden

»besonders niedrige Latenz« dank spezieller Firmware

LED-Beleuchtung

2,2m langes Kabel

Konfiguration der Maus ohne den Einsatz spezieller Software direkt am Gerät (optionale Treiber-Software vorhanden)

Derzeit läuft eine Finanzierungskampagne für die Ninox Astrum auf Indiegogo. Ninox bietet die ersten 250 Exemplare der Standard-Version in den Farben Schwarz und Weiß für 55 US-Dollar an, danach kostet die Maus 65 US-Dollar. Alternativ gibt es die Maus in exklusiven Indigogo-Farben für einen Aufpreis von 24 US-Dollar. Zum jeweiligen Verkaufspreis kommen noch Versandkosten hinzu.