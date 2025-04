»Senkt den Preis!« - Nintendo-Präsentation zur Switch 2 versinkt gnadenlos in Fan-Protesten

Bei dem Preis ist nicht nur Mario sauer.

Monatelang haben Nintendo-Fans der offiziellen Präsentation für die Switch 2 entgegengefiebert. In der Nintendo Direct vom 4. Februar 2025 wurden neben den Features der neuen Konsole und den ersten Spiel-Releases allerdings auch eine neue Preispolitik angekündigt - und die kam bei der Community nicht besonders gut an.

90 Euro für ein Switch-Spiel

Die frischen Funktionen und bessere Leistung der Switch 2 haben ihren Preis und der liegt bei stattlichen 470 Euro. Aber da hören die schlechten Nachrichten für Sparfüchse noch nicht auf. Denn auch Nintendos Spiele kosten in Zukunft einige Groschen mehr. So müsst ihr für Mario Kart World in der digitalen Version 80 Euro hinblättern, für die physische Variante sogar 90 Euro.

Kein Wunder also, dass alle die Augen nach Sonderangeboten offenhalten. Auf der französischen Amazon-Seite ist zumindest für Mario Kart World ein alternativer Preis von 70 Euro aufgetaucht.

Bereits während des amerikanischen Livestreams der Nintendo Direct zeichnete sich im Chat ein eindeutiges Bild ab. Die Community war stinksauer und äußerte das in Protestrufen: »Drop the price!« (zu Deutsch: »Senkt den Preis!«)

Nintendo Switch 2 - Übersichtstrailer zur neuen Konsole

Während die Livestream-Aufzeichnung auf Nintendos deutschem YouTube-Kanal keinen Chat mehr anzeigt, kann man in den Kommentaren unter dem Video trotzdem noch gut die Stimmung ablesen. Auch die deutsche Community ist nicht mit den neuen Preisen einverstanden.

Die Preise für die einzelnen Titel sind ein absoluter Witz. Sowas wie die »Welcome Tour« rein kostenpflichtig anzubieten ist ebenso ein Witz. @sysc0mp72

Damit bezieht sich der YouTube-Nutzer auf die App, die neuen Spielerinnen und Spielern die Features der Switch 2 vorstellen soll. Diese kommt nämlich nicht kostenlos mit der Konsole, so wie zum Beispiel Astro's Playroom auf der PlayStation 5, sondern wird voraussichtlich etwa 6 Euro kosten (auf der japanischen Nintendo-Seite ist die Welcome Tour für 990 Yen gelistet.)

Weitere Meinungen reichen von humoristischen Bewältigungsstrategien bis zu bloßem Entsetzen:

Wer von euch bei Nintendo hat Mr. Crabs eingestellt??? @gehteuchnixan4156

Die Preise sind doch sicherlich ein verspäteter Aprilscherz oder? 90 Euro für eine physische Version von Mario Kart World? Seid ihr besoffen? @mariomilo8765

Wenn 90 Euro für ein Switch-Spiel der großen IPs (Mario, Zelda..) die Normalität wird, ist das echt traurig. @bestgamting

Neben den erhöhten Preisen für Konsole und Spiele, bittet Nintendo auch in anderen Bereichen zur Kasse. Die bereits erwähnte Welcome Tour bleibt dabei nicht allein. So wird es für die Switch 2 Upgrades für Titel der Vorgänger-Konsole geben - manche davon sind allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Auch Peripherie-Geräte wie der neue Pro-Controller haben ein erhöhtes Preisschild bekommen.

Auch an der GameStar-Redaktion ist dieses Preis-Novum nicht spurlos vorbeigegangen. In den oben verlinkten Artikeln lest ihr, was unsere Redakteure Sören und Maxe davon halten. Überraschend mag der Kostenanstieg vielleicht nicht kommen, dennoch regt die Entwicklung zum Grübeln an.