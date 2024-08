Kaum jemand weiß, wie der Nintendo Dolphin aussieht – nach 22 Jahren ist jetzt das erste Mal ein Bild der seltenen Konsole aufgetaucht

Die Nintendo Dolphin ist ein Prototyp des GameCube, doch wie sieht sie aus?

Nein, Dolphin ist nicht der Switch-Nachfolger, auf den derzeit viele warten.

Nintendo Dolphin ist stattdessen der Name des Prototypen zum Nintendo GameCube, der 2002 das Licht der Welt erblickte.

Und so sieht der Dolphin-Prototyp möglicherweise aus:

Darum ist das wichtig: Es ist zum ersten Mal überhaupt ein Bild des Prototyps im Internet aufgetaucht. Das zeigt, wie sehr sich die Konsole vom Prototyp bis zum fertigen Produkt verändert hat – oder eben nicht.

Im Detail: Auf dem weißen Deckel, der wohl Teil des Minidisk-Schachtes sein muss, steht der Name »Nintendo Dolphin«. Darüber zu sehen ist ein Piktogramm, das aussieht wie eine Mischung aus den Logos des N64 und des GameCubes.

Der Social-Media-Account erklärt, dass diese Version des GameCube so selten ist, dass es ihm bis jetzt nicht erlaubt war, die Fotos im Internet zu veröffentlichen. Ob consolecariations den Prototyp besitzt beziehungsweise, woher er die Bilder stammen, ist unklar.

Bald sollen sogar noch mehr Fotos folgen.

Ein Bild, das ganz ähnlich aussieht, könnt ihr hier sehen (scrollt nach unten):

Allerdings ist das Bild sehr verwaschen, weswegen sich der Schriftzug »Nintendo Dolphin« nicht lesen lässt.

Der Nintendo Dolphin ist nicht neu

Dass der Prototyp existiert, gilt als gesetzt. Es ist üblich, dass Konsolenhersteller Devkits ihrer Geräte an Entwickler schicken, die noch nicht die fertige Konsole widerspiegeln, wie sie im Handel erscheint.

Weitere bekannte Codenamen für Konsolen von Nintendo waren die Folgenden:

»Revolution« für die Wii

»NX« für die Switch

Nicht alles, was Nintendo anfasst, wird zu Gold. Hier findet ihr 7 der größten Flops des japanischen Unternehmens.

Informationen zu aktueller beziehungsweise kommender Technik von Nintendo findet ihr in unserer Übersicht aller Infos und Gerüchte zur Switch 2.

