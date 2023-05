Nintendo irritiert mit Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom, der trostloser kaum sein könnte

1:51 Der neue Zelda-Trailer zu Tears of the Kingdom lässt sogar Erwachsene wieder zum Kind werden

Nintendo steht für Frohsinn, Glücksgefühle und bunten Kindheitsspaß … oder? Mit einem neuen Trailer zum kommenden Zelda-Abenteuer Tears of the Kingdom wird ein deutlich anderer Weg eingeschlagen.

Im Vordergrund des Videos steht das trübsinnige Leben eines Mannes mittleren Alters. Er sitzt im Bus zur immergleichen Arbeit und zurück in das trostlose, dunkle (aber erstaunlich moderne) Haus. Ein unspektakuläres Glas Wasser wirkt fast noch wie das Highlight dieser armen Seele – bis dann Tears of the Kingdom gespielt wird.

Die kindliche Freude scheint ihn gepackt zu haben, mit dem neuen Crafting-System baut er sein erstes Floß. Am nächsten Tag, mit der Nintendo Switch natürlich im Gepäck, fährt der Bus auch an einem See vorbei – und statt wieder ein langes Gesicht zu ziehen, lächelt er diesmal leicht.

Was soll der Trailer aussagen?

Diesen ungewöhnlichen Trailer kann man nun auf verschiedene Weisen deuten:

Die traurige Variante: Hier wird das fast schon deprimierende Leben eines Mannes dargestellt, der mit seiner aktuellen Situation alles andere als zufrieden ist. Der Job erfüllt ihn nicht, zuhause findet er genauso wenig Lebensfreude und insgesamt wirkt es wie ein miserables Dasein. Das Einzige, was ihn zum Lächeln bringt, ist ein Videospiel. Wenn er Tears of the Kingdom spielt, kann er auch aus dem Fenster sehen und das Leben wertschätzen.

Die Kommentare unter dem ursprünglichen Video sind zwar auf YouTube ausgeschaltet, aber in den Weiten des Internets finden sich natürlich trotzdem verschiedene Meinungen zum neuen Trailer.

Skill Up kommentiert auf Twitter: Ist dein Leben öde? Musst du einen verdammten Bus erwischen? Kauf dir Zelda heute!

Brian Altano von IGN vergleicht den Trailer mit einem Darren Aronofsky Film: „Der Teil, in dem er von der Arbeit nach Hause kommt, wiederholt seufzt und sich mit einem großen Glas Leitungswasser setzt, ist vielleicht eines der erschütterndsten Dinge, die ich je gesehen habe.“

Was Nintendo wirklich damit aussagen wollte

Laut einer anonymen Quelle von Kotaku inspirierte sich Nintendo wohl an einer japanischen Amazon-Rezension zu Breath of the Wild. Kotaku vermutet, den Text gefunden zu haben. Dort wird ein ähnliches Szenario beschrieben wie die obige zweite Variante: Eine erwachsene Person, die mit Zelda wieder ein bisschen Kind sein konnte.

Wie interpretiert ihr den Trailer? Macht euch das Video traurig oder habt ihr nun noch mehr Lust, Tears of the Kingdom zu spielen? Und haltet ihr das Video für eine kreative Abwechslung oder sind euch klassische Trailer lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!