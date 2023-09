Switch 2: Nintendo hat sie auf der Gamescom gezeigt, nur nicht euch

Hinter verschlossenen Türen gabs den Switch-Nachfolger zu sehen. (Bild: Nintendo)

Viel wurde gemunkelt, ob Nintendo seinen Switch-Nachfolger auf der Gamescom im August zeigt. War das im Nachhinein nur ein Wunschtraum gewesen?

Nein. Nintendo hat sie wirklich gezeigt.

Allerdings nicht der Öffentlichkeit.

Vorstellung hinter geschlossenen Türen

An Nintendos Stand auf der Gamescom in Köln durftet ihr Pikmin 4 und Super Mario Kart 8 Deluxe spielen. Hinter verschlossenen Türen jedoch zeigten die Japaner den wahren Hingucker.

Laut Eurogamer wurden Partnern technische Demos auf der Switch 2 gezeigt, die zeigen sollten, was das System drauf hat.

Bei einer Switch 2-Demo handelt es sich wohl um eine aufgemotzte Version des Switch-Launch-Titels Zelda: Breath of the Wild, die für die anspruchsvolleren Spezifikationen der Switch 2 entwickelt wurde. Das ist jedoch kein Anzeichen dafür, dass Nintendo das Spiel neu auflegt.

Mehr ist nicht bekannt, was wir uns für den Nachfolger des Handheld-Hybrid wünschen, lest ihr hier:

Wann erscheint die Switch 2?

Eines ist so gut wie sicher: Nintendos neue Konsole wird 2024 kommen. Die Frage ist nur, wann.

Erst deuteten die Zeichen auf einen Release im zweiten Halbjahr hin, wir haben allerdings auch schon das Gegenteil gehört. Wenn es Neuigkeiten zum Erscheinungstermin gibt, erfahrt ihr sie bei uns.

Bei den Kollegen von GamePro erhaltet ihr alle Infos und Gerüchte.

Sicher ist allerdings: Für die aktuelle Konsole drückt Nintendo noch mal das Gaspedal durch. In den Startlöchern stehen Super Mario Bros. Wonder, ein Remake von Super Mario RPG und ein neues Wario Ware bis Ende des Jahres.

Wenn ihr nicht auf die Switch zwei warten wollt: Auf der IFA haben Alana und Maxe das Lenovo Legion Go in der Hand gehabt - und das macht Nintendos Konsole Konkurrenz.

Nintendo hat seinen Switch-Nachfolger auf der Gamescom in Köln hinter verschlossenen Türen Entwicklern gezeigt. Der Erscheinungstermin 2024 rückt damit in greifbare Nähe. Wann erwartet ihr einen Release? Hättet ihr die Konsole gern selbst in Händen gehalten? Werdet ihr euch die Switch 2 holen? Schreibt es uns in die Kommentare.