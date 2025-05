Nintendo Switch 2: Fehlernachrichten sollen dank einer Neuerung deutlich einfacher zu verstehen sein

Auch bei den Fehlermeldungen hat sich Nintendo zur Switch 2 etwas Neues einfallen lassen.

In etwas weniger als einem Monat steht die Nintendo Switch 2 in den Verkaufsregalen: Ab dem 5. Juni 2025 tritt die neue Hardware ihr schweres Erbe an, immerhin ist der Vorgänger eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten.

Seit ihrer Ankündigung im April 2025 befindet sich diese Nintendo Switch 2 auf Tour, um die Vorfreude weiter anzuheizen. In verschiedenen Städten der Welt finden Hands-on-Events statt, auf denen per Losverfahren ermittelte Fans die Konsole schon jetzt ausprobieren können.

Auf einer solchen »Nintendo Switch 2 Experience« in Mailand hat ein Teilnehmer nun ein neues Feature entdeckt, das so noch nirgends offiziell angesprochen wurde: Was passiert eigentlich, wenn die Nintendo Switch 2 eine Fehlermeldung ausspuckt?

Laut dem Reddit-Nutzer »BlinkingJarl482« zeigt euch die Nintendo Switch 2 neben dem gängigen Fehlercode und einer kurzen Beschreibung einen zusätzlichen QR-Code. Dieser Bildschirm soll in einer der Demonstrationskonsolen aufgetaucht sein, die mit »Drag x Drive« eines der Switch-2-exklusiven Spiele vorführen sollte. Einen zugehörigen Entwurf findet ihr im verlinkten Reddit-Beitrag:

Dem Nutzerbericht zufolge soll es hier zu Verbindungsproblemen gekommen sein, die ebenjene Fehlermeldung auslösten. Da die Zeit fehlte, um ein Foto von diesem Bildschirm zu schießen, hat »BlinkingJarl482« den obigen Entwurf gewissermaßen als Gedächtnisprotokoll angelegt.

Zumindest funktional erinnert der Nintendo-Bildschirm so an moderne Fassungen des berühmt-berüchtigten Bluescreens of Death (BSoD), der ebenfalls mit zum Fehlercode gehörenden QR-Codes aufwartete.

Den BSoD segnet dieses Jahr übrigens das Zeitliche, wenn es nach Microsoft geht:

Viele Kommentare finden sich indes nicht unter dem Reddit-Beitrag. Die wenigen Aussagen sind aber immerhin positiv gestimmt und freuen sich über einen »klugen Schachzug von Nintendo«, da man lieber schnell einen QR-Code einscannt als eine längere Zahlenfolge zum Fehler sucht.

Stimmt ihr diesem Eindruck zu oder könnt ihr auch mit QR-Codes als Fehlermeldung nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!