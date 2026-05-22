In Mandalorian & Grogu dreht sich alles um Rotta the Hutt, dabei hatte der schon vor 18 Jahren einen Kinofilm

Rotta the Hutt hatte seinen ersten Auftritt 2008, damals noch unter dem frechen Spitznamen Stinki. (Bildquelle: Disney / Lucasfilm)

The Clone Wars gilt mittlerweile als Heiliger Gral der Star-Wars-Animationsserien, von einer ganzen Generation an Fans verehrt. Doch das war nicht immer so. Vor ziemlich genau 18 Jahren hockte ich als Gerade-mal-Erwachsener im Kino, umringt von kleinen Knirpsinnen und Knirpsen in einer marginal besuchten Nachmittagsvorstellung.

Der Flohzirkus und ich hatten uns versammelt, um den ersten großen Star-Wars-Kinofilm seit Episode 3 anzuschauen. Nur interessierte der irgendwie niemanden. The Clone Wars war ein bizarrer Animationsfilm für Kinder, ein Prolog für eine obskure neue Serie, die niemanden so recht scherte und irgendwo bei ProSieben im Wochenendprogramm parkte.

The Clone Wars würde sich seine Sporen über die Jahre noch verdienen, aber darum geht's heute nicht. Falls ihr den obskuren Kinofilm damals verpasst habt, dann ist euch der erste Auftritt einer Figur entgangen, die jetzt 18 Jahre später in The Mandalorian & Grogu wieder eine tragende Rolle bekommt: Rotta, der Sohn von Jabba dem Hutten.

Wer ist Rotta und welche Rolle spielt(e) er?

Kleine Spoiler zum neuen Mandalorian-Film:

In The Mandalorian & Grogu jagen die beiden Hauptfiguren einen imperialen Superschurken, dessen wahres Gesicht bloß die Hutten auf Nal Hutta kennen. Und die wiederum fordern für die Info, dass Mando (Pedro Pascal) den Sohn von Jabba dem Hutten sicher nach Hause bringt. Rotta (Jeremy Allen White) wurde zuletzt auf dem Planeten Shakari gesehen. Dort verdingt der Thronfolger von Jabbas Gangster-Imperium sich als Arena-Kämpfer.

2:13 »Das ist Star Wars, Baby!« – Der finale Trailer von Mandalorian und Grogu macht Fans wieder Hoffnung auf einen guten Film

Autoplay

Doch im Clone-Wars-Kinofilm sah das alles noch ganz anders aus.

The Clone Wars (2008) spielt etwa 34 Jahre vor The Mandalorian & Grogu während der – haltet euch fest – Klonkriege zwischen Galaktischer Republik und Separatisten. Die Handlungen beider Filme zeigen übrigens viele Parallelen auf: Auch hier muss die Republik sich mit den verbrecherischen Hutts einlassen, um den Verlauf des galaktischen Konflikts für sich zu entscheiden.

Auch hier muss Rotta the Hutt gerettet werden. In The Clone Wars wurde er von den Separatisten entführt; Anakin Skywalker und seine frisch gebackene Schülerin Ahsoka Tano begeben sich auf eine Rettungsmission.

Nur ist Rotta hier kein Hunderte Pfund schwerer Muskelberg, sondern ein kleines Huttling-Baby. Ahsoka tauft ihn Stinki und der Knirps nimmt die Rolle ein, die solche Knirpse in Kinderfilmen nun mal einnehmen: Er ist ein kleiner, drolliger Herzerwärmer. So ziemlich das Gegenteil seiner späteren Rolle in The Mandalorian & Grogu.

Auch in The Clone Wars gelingt es den Guten letztlich, den kleinen Rotta zu retten. Wer weiß, vielleicht färbt die Begegnung mit den Jedi ja positiv auf ihn ab. Würde zumindest erklären, warum Rotta eine sehr andere (charakterliche) Laufbahn einschlägt als sein mörderischer Vater. Aber mehr will ich gar nicht verraten, dafür gibt's schließlich den Kinofilm.

The Mandalorian & Grogu läuft seit dem 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Weiterführende Artikel dazu wie Valis Filmkritik findet ihr wie immer in unserer Linkbox etwas oberhalb dieses Absatzes.