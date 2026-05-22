Am Wochenende gibt's auf Steam die volle Packung Warhammer für gar kein Geld

Wieder ist eine Arbeitswoche geschafft und das Wochenende steht an. Diesmal ein langes sogar, denn der Montag ist ein Feiertag! Das ist aber nicht der einzige Grund zur Freude: Warhammer-Fans oder interessierte Neugierige erwartet haufenweise Gratis-Spielstoff auf Steam.
Über die nächsten Tage sind nämlich einige Titel aus dem Wahrhammer-Universum kostenlos spielbar - oder gar als dauerhaftes Geschenk auf Steam verfügbar. Wir stellen die Auswahl vor, die vor allem Strategie-Liebhaber freuen dürfte und klären, was es sonst noch zu holen gibt.
Highlight: Warhammer 40K: Gladius - Relics of War
- Release: 12. Juli 2018
- Genre: Strategie
- kostenlos sichern bis: 28. Mai, 18 Uhr
Strategie-Fans können sich das Wochenende über Gladius: Relics of War kostenlos sichern - und das Spiel dauerhaft behalten. Im rundenbasierten 4X-Strategiespiel kämpft ihr als eine von vier Fraktionen um die Herrschaft auf dem Planeten Gladius Prime - wahlweise als Astra Militarum, Space Marines, Orks oder Necrons. Mysteriöse Artefakte bringen zudem die schreckliche Vergangenheit des Planeten ans Licht.
Gladius lohnt sich vor allem, wenn ihr Lust auf komplexes, rundenbasiertes Strategie-Gameplay im Stil von Civilization rund um verschiedene Einheiten, Helden und eine gefährliche Umgebung habt. Denn das fordert und unterhält durchaus, während die Story eher die zweite Geige spielt. Mehr dazu lest ihr in unserem Test:
Noch mehr Gratis-Spiele für Warhammer-Fans
- Total War: Warhammer 3: Ein weiteres Highlight, das ihr allerdings nur ausprobieren dürft. Total War: Warhammer 3 schließt die Warhammer-Trilogie von Creative Assembly ab und erntete von uns eine 90 für fesselnde Schlachten, interessante Fraktionen, ein einnehmendes Fantasy-Setting und mehr.
- Kostenlos spielen bis: 25. Mai, 19 Uhr auf Steam
- Warhammer 40K: Battlesector: Das Rundenstrategie-Spiel hat so seine Schwächen, wie einen etwas zähen Spielverlauf und leicht repetitive Missionen. Für Hardcore-Fans des Settings ist das Spiel für lau aber trotzdem einen Blick wert.
- Kostenlos spielen bis: 28. Mai, 18 Uhr auf Steam
Ist das erstmal genug Warhammer für euch, gibt es auf Steam aktuell aber noch weitere Gratis-Titel abzusahnen:
- Sunderfolk: Ein Koop-RPG, das euch gemeinsam von der Couch aus als echte Party auf taktische Missionen schickt.
- Kostenlos spielen bis: 25. Mai, 19 Uhr auf Steam
- Restaurats: Ratatouille zum Mitmachen - leitet alleine oder im Koop ein mittelalterliches Restaurant, das von Ratten betrieben wird.
- Kostenlos spielen bis: 25. Mai, 19 Uhr auf Steam
- Car Simulator 2018: Auto-Fans können hier Fahrzeuge reparieren, tunen, lackieren und schließlich auch selbst fahren.
- Kostenlos einsammeln und für immer behalten bis: 27. Mai, 19 Uhr auf Steam
- Dino Running from a Furry: Ja, wir wissen es auch nicht. Aber es handelt sich um einen arcadigen Runner, bei dem ihr Münzen sammelt und Hindernisse überwindet, um dem Furry-Verfolger zu entkommen.
- Kostenlos einsammeln und für immer behalten bis: 30. Mai, 19 Uhr auf Steam
Auch bei Epic gibt es wieder kostenlosen Spielspaß diese Woche. Diesmal könnt ihr euch Tomb Raider 1-3 Remastered abholen und ein wenig in Erinnerungen schwelgen. Dieses Angebot läuft dann bis nächsten Donnerstag.
Seid ihr Warhammer-Fans und freut euch über das Wochenende im Zeichen des Franchise? Oder weckt einer der (potenziellen) Geheimtipps euer Interesse? Schreibt es uns in die Kommentare!
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