Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Am Wochenende gibt's auf Steam die volle Packung Warhammer für gar kein Geld

Am Wochenende gibt es wieder einige Gratisspiele bei Steam - teilweise zum Ausprobieren und teilweise zum Behalten. Diesmal dreht sich alles um Warhammer.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
22.05.2026 | 15:40 Uhr

3,42 €

Auf Steam gibt es am Wochenende haufenweise Gratis-Spiele für Warhammer- und Strategiefans. Auf Steam gibt es am Wochenende haufenweise Gratis-Spiele für Warhammer- und Strategiefans.

Wieder ist eine Arbeitswoche geschafft und das Wochenende steht an. Diesmal ein langes sogar, denn der Montag ist ein Feiertag! Das ist aber nicht der einzige Grund zur Freude: Warhammer-Fans oder interessierte Neugierige erwartet haufenweise Gratis-Spielstoff auf Steam.

Über die nächsten Tage sind nämlich einige Titel aus dem Wahrhammer-Universum kostenlos spielbar - oder gar als dauerhaftes Geschenk auf Steam verfügbar. Wir stellen die Auswahl vor, die vor allem Strategie-Liebhaber freuen dürfte und klären, was es sonst noch zu holen gibt.

Highlight: Warhammer 40K: Gladius - Relics of War

Video starten 0:57 Gladius: Relics of War - Ankündigungstrailer zum neuen Warhammer-40K-Strategiespiel

  • Release: 12. Juli 2018
  • Genre: Strategie
  • kostenlos sichern bis: 28. Mai, 18 Uhr
Zum kostenlosen Spiel bei Steam

Strategie-Fans können sich das Wochenende über Gladius: Relics of War kostenlos sichern - und das Spiel dauerhaft behalten. Im rundenbasierten 4X-Strategiespiel kämpft ihr als eine von vier Fraktionen um die Herrschaft auf dem Planeten Gladius Prime - wahlweise als Astra Militarum, Space Marines, Orks oder Necrons. Mysteriöse Artefakte bringen zudem die schreckliche Vergangenheit des Planeten ans Licht.

Gladius lohnt sich vor allem, wenn ihr Lust auf komplexes, rundenbasiertes Strategie-Gameplay im Stil von Civilization rund um verschiedene Einheiten, Helden und eine gefährliche Umgebung habt. Denn das fordert und unterhält durchaus, während die Story eher die zweite Geige spielt. Mehr dazu lest ihr in unserem Test:

Test
Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War im Test - Civilization trifft auf 40K
von Stefan Köhler
Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War im Test - Civilization trifft auf 40K

Noch mehr Gratis-Spiele für Warhammer-Fans

  • Total War: Warhammer 3: Ein weiteres Highlight, das ihr allerdings nur ausprobieren dürft. Total War: Warhammer 3 schließt die Warhammer-Trilogie von Creative Assembly ab und erntete von uns eine 90 für fesselnde Schlachten, interessante Fraktionen, ein einnehmendes Fantasy-Setting und mehr.
    • Kostenlos spielen bis: 25. Mai, 19 Uhr auf Steam
  • Warhammer 40K: Battlesector: Das Rundenstrategie-Spiel hat so seine Schwächen, wie einen etwas zähen Spielverlauf und leicht repetitive Missionen. Für Hardcore-Fans des Settings ist das Spiel für lau aber trotzdem einen Blick wert.
    • Kostenlos spielen bis: 28. Mai, 18 Uhr auf Steam

Video starten 12:49 Total War: Warhammer 3 - Test-Video zum Strategie-Epos

Ist das erstmal genug Warhammer für euch, gibt es auf Steam aktuell aber noch weitere Gratis-Titel abzusahnen:

  • Sunderfolk: Ein Koop-RPG, das euch gemeinsam von der Couch aus als echte Party auf taktische Missionen schickt.
    • Kostenlos spielen bis: 25. Mai, 19 Uhr auf Steam
  • Restaurats: Ratatouille zum Mitmachen - leitet alleine oder im Koop ein mittelalterliches Restaurant, das von Ratten betrieben wird.
    • Kostenlos spielen bis: 25. Mai, 19 Uhr auf Steam
  • Car Simulator 2018: Auto-Fans können hier Fahrzeuge reparieren, tunen, lackieren und schließlich auch selbst fahren.
    • Kostenlos einsammeln und für immer behalten bis: 27. Mai, 19 Uhr auf Steam
  • Dino Running from a Furry: Ja, wir wissen es auch nicht. Aber es handelt sich um einen arcadigen Runner, bei dem ihr Münzen sammelt und Hindernisse überwindet, um dem Furry-Verfolger zu entkommen.
    • Kostenlos einsammeln und für immer behalten bis: 30. Mai, 19 Uhr auf Steam
Noch mehr zu Steam
1
Eine brillante Action-Reihe, ein John-Wick-Shooter und Subnautica 1 - Bei Steam gibts zur Wochenmitte jede Menge mächtige Rabatte
von Jesko Buchs
2
»Was für ein Haufen Mist!« - Vor 20 Jahren hatten viele Spieler noch eine deutlich andere Meinung zu Steam
von Jesko Buchs
3
Wie viel Geld habt ihr auf Steam ausgegeben? So findet ihr's raus [Best of GameStar]
von Jesko Buchs

Auch bei Epic gibt es wieder kostenlosen Spielspaß diese Woche. Diesmal könnt ihr euch Tomb Raider 1-3 Remastered abholen und ein wenig in Erinnerungen schwelgen. Dieses Angebot läuft dann bis nächsten Donnerstag.

Seid ihr Warhammer-Fans und freut euch über das Wochenende im Zeichen des Franchise? Oder weckt einer der (potenziellen) Geheimtipps euer Interesse? Schreibt es uns in die Kommentare!

zu den Kommentaren (2)
Preisvergleich
alle anzeigen
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
Tipp GamesPlanet Website
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
ab 3,42 €

ANZEIGE

Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Warhammer 40K: Gladius - Relics of War

Warhammer 40K: Gladius - Relics of War

Genre: Strategie

Release: 12.07.2018 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 6 Stunden

Am Wochenende gibt's auf Steam die volle Packung Warhammer für gar kein Geld

23.05.2025

Gelobt sei der Imperator, am Wochenende gibt's gleich drei Warhammer-Spiele geschenkt

17.02.2025

8 Spiele wie Civilization 7: Die besten 4X-Strategie-Alternativen

24.05.2024

Kostenlos bei Steam und Co.: Am Wochenende gibt's 3 Spiele geschenkt - und richtig viel für Warhammer-Fans

23.03.2023

Gratis bei Epic: Für wen lohnt das kostenlose Warhammer-Strategiespiel?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Nvidia sieht Gaming nur noch als Randnotiz: Grafikkarten verschwinden aus dem Geschäftsbericht   1     1

vor 59 Minuten

Nvidia sieht Gaming nur noch als Randnotiz: Grafikkarten verschwinden aus dem Geschäftsbericht
Nach dem GPU-Boom: Laut der AMD-Chefin sollen die nächsten fünf Jahre den CPUs gehören   1

vor 2 Stunden

Nach dem GPU-Boom: Laut der AMD-Chefin sollen die nächsten fünf Jahre den CPUs gehören
PS5 auf links gedreht: Digital Foundry zeigt, wie gut Steam-Spiele auf Sonys Konsole laufen   1     1

vor 4 Stunden

PS5 auf links gedreht: Digital Foundry zeigt, wie gut Steam-Spiele auf Sonys Konsole laufen
In Mandalorian + Grogu dreht sich alles um Rotta the Hutt, dabei hatte der schon vor 18 Jahren einen Kinofilm   2     2

vor 5 Stunden

In Mandalorian & Grogu dreht sich alles um Rotta the Hutt, dabei hatte der schon vor 18 Jahren einen Kinofilm
mehr anzeigen