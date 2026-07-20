Letzte Chance für die Switch in Deutschland: Nintendo verrät, wann die Konsole in Rente geht

Auch die Nintendo Switch OLED wird ab Anfang 2027 nicht mehr für Europa produziert. (Bildquelle: Nintendo)

Game Over per Gesetz: Es ist weder schwindendes Interesse noch ein sinkender Absatz, der Nintendos erster Switch-Konsole in Europa das Genick bricht – es ist ein fest verklebter Akku.

Der japanische Konzern hat bestätigt, dass er die Auslieferung aller Modelle der ersten Switch-Generation in viele europäische Länder ab Mitte Februar 2027 vollständig einstellt und sie im eigenen Store nicht mehr anbieten wird.

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Anfang 2027 tritt eine neue Batterieverordnung in Kraft

Der Grund für die europäische Sonderlösung kommt aus Brüssel: Eine neue EU-Verordnung sieht vor, das tragbare Geräte ab Februar 2027 so konstruiert sein müssen, dass der verbaute Akku mit handelsüblichem Werkzeug selbst entfernt und ausgetauscht werden können muss.

Die neue Regelung bedeutet das Ende für fest verklebte, verschweißte oder tief im Inneren vergrabene Batterien, wie sie jahrelang Standard bei Smartphones, Tablets und auch Handheld-Konsolen waren.

Statt die fast zehn Jahre alte Konsole aufwendig umzurüsten, zieht Nintendo in Europa lieber die Reißleine.

Kein Grund zur Panik

Wer nun fürchtet, ab Februar 2027 vor leeren Regalen zu stehen, kann durchatmen. Der Stopp betrifft lediglich die Auslieferung neuer Konsolen von Nintendo an europäische Händler sowie den Verkauf durch Nintendo selbst.

Alle Konsolen, die sich zum Stichtag bereits in den Lagern von Händlern befinden, dürfen noch regulär abverkauft werden.

Auch für Switch-Besitzer ändert sich sonst wenig. Der eShop wird weiter erreichbar bleiben, Spiele können weiterhin gekauft werden, auch die Online-Server werden weiterlaufen.

Auch Zubehör ist betroffen

Neben den drei Modellen Switch, Switch Lite und Switch OLED, ist auch Zubehör von der Entscheidung betroffen, da die Verordnung für nahezu alle mobilen Geräte mit Batterie gilt.

Im Falle der Switch sind dies laut Nintendo die folgenden Produkte:

Nintendo Entertainment System-Controller (NES) für Nintendo Switch

Pokémon Go Plus +

Nintendo Switch Pro Controller

SEGA Mega Drive-Gamepad für Nintendo Switch

Die Switch 2 wird angepasst

Für die Switch-2-Konsole und Zubehör plant Nintendo eine umfassende Anpassung. So soll bereits im Herbst 2026 eine Switch-2-Konsole mit austauschbarem Akku erscheinen. Verschiedene Controller, wie der Switch 2 Pro Controller oder der Nintendo-64-Controller für die Switch, sollen ebenfalls bis Anfang 2027 ausgetauscht werden.

Nun ist eure Meinung gefragt: Werdet ihr jetzt noch einmal zuschlagen? Sichert ihr euch vor dem Verkaufsstopp 2027 noch eine Switch OLED als Ersatzgerät oder bunkert Pro-Controller für die Zukunft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.