Ein großer Showcase beweist gerade, dass Deutschland immer noch tolle Spiele entstehen: Die Highlights bei Games Composed in Germany

Tropico 7 und der Bau Simulator: Evolution sind zwei der über 30 Spiele im Showcase von Games Composed in Germany.

Gibt's außer Anno eigentlich noch spannende deutsche Spiele? Die klare Antwort lieferte ein Showcase, der sich auf aktuelle und kommende Spiele aus Deutschland konzentrierte. Games Composed in Germany wurde via Steam gehosted, inzwischen ist dort auch ein passender Steam Sale gestartet.

Wir haben die Highlights und alle weiteren Ankündigungen des Streams für euch zusammengefasst.

3 Highlights aus dem Showcase

Tropico 7

0:48 Tropico 7 macht im neuen Trailer Tropico-Sachen

Autoplay

Der Showcase-Trailer versprüht Südsee-Stimmung und, naja, Diktator-Vibes. Tropico 7 bleibt seiner bewährten Formel treu und lässt euch wieder ein eigenes Inselparadies aufbauen – eure Steuereinnahmen bringt ihr natürlich nur deshalb auf ein Schweizer Bankkonto, weil es da so sicher ist.

El Presidente hat selbstredend auch Widersacher, aber wofür hat man denn das hauseigene Militär bereit stehen? Solange die Generäle nur loyal bleiben…

Die Diktatur-Parodie geht in die siebte Runde, bietet 5 Kampagnen-Maps und die bisher größten Inseln der Reihe. Ein Release-Datum steht bisher noch nicht fest.

Star Trek: Voyager - Across the Unknown

1:11 Star Trek: Voyager - Across the Unknown expandiert gewaltigt: Vier DLCs im Expansion Pass angekündigt

Gleich vier Erweiterungen erscheinen für den (okay, nicht ganz) unendlichen Weltraum von Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Ihr bekommt sie als Bündel im neuen Expansion Pass, der jetzt zum Kauf bereit steht. Auch der erste DLC Delta Chronicles ist seit dem 16. Juli verfügbar. Was alles drin steckt in den kommenden Addons erklären wir euch in einer eigenen Übersicht zum Expansion Pass.

The Darkest Files DLC

1:45 The Darkest Files: Das historische Nachkriegsspiel bekommt einen DLC, in dem ihr einen besonders üblen Fall aufklärt

Nicht alle Spiele sind auf Spaß ausgelegt. Ein herausragendes Beispiel, dass es auch ganz andere wertvolle Ansprüche geben kann, ist der DCP-Gewinner 2026: The Darkest Files, das sich mit der historischen Realität der Nachkriegszeit und Aufarbeitung von Nazi-Kriegsverbrechen befasst. Es ist der Nachfolger zu Through the Darkest of Times, einem Spiel, das während des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist.

Für The Darkest Files wurde nun auf dem Showcase ein DLC angekündigt, der sich Batallion nennt. Die Ermittlerin Miss Katz bekommt darin einen Assistenten zur Seite gestellt, um ein besonders schweres Verbrechen aufzuklären. Ein festes Release-Datum ist noch nicht bekannt, aber »bald« klingt noch nach 2026.

Alle weiteren Spiele aus dem Showcase

Asgard's Fall: Das Action-Roguelike erinnert stark an Vampire Survivors, aber mit Wikingern. Bei Steam 81 Prozent positiv. Zum Showcase erschien ein großes Inhalts-Update.

Bandwagon: Hieß vorher Band Together. Fröhliches Open-World-Adventure, in dem ihr nicht nur Musik macht, sondern auch Monster bekämpft. Ein Spieltest ist ab jetzt und bis zum 3. August via Steam verfügbar.

Bladesong: Die Schmiede-Simulation ist ein Traum für Schwert-Nerds. Schon seit Januar 2026 im Early Access verfügbar. Im Sommer diesen Jahres kommt Kapitel 3 mit neuen Inhalten raus.

Chop Chop Inc: IKEA war gestern, in dieser Simulation baut ihr euer eigenes Möbelimperium. Auf Wunsch wohl auch mit Kanonen. Das Release-Datum ist nun bekannt, das Spiel erscheint am 7. August 2026.

Bau Simulator: Evolution: Lizenzierte Baumaschinen (plus Arbeitskleidung) und Physikeffekte beim Abreißen locken alle, die sich ab und zu nach dem Bau sehnen. Das Spiel soll noch 2026 erscheinen, laut Steam im 4. Quartal.

Deadly Days: Roadtrip: Chaos, Action und Rucksack-Management in einem. Streamer HandOfBlood ist als Publisher mit seinem eigenen Indie-Label an Bord. Das Spiel ist seit September 2025 draußen, nun wurde das Ende des Early Access verkündet. Version 1.0 erscheint im vierten Quartal 2026.

Enter the kOS: Ihr repariert ein kaputtes und sehr eigenwilliges Betriebssystem. Sieht nach einem Spiel mit viel Witz aus.

Fire Fighters - Code Red: Feuerwehr-Simulation, bei der ihr Waldbrände bekämpft und brennende Häuser löscht. Erscheint noch im Jahr 2026.

Garden Ink: Entspanntes Sandbox-Spiel, in dem ihr euren eigenen Garten gestaltet und dann kleine Überraschungen darin entdeckt. Erinnert auf den ersten Blick an Botanicula. Das frisch enthüllte Release-Datum ist der 10. September 2026.

Glintseeker Island: Erkundung und Bergbau auf einer mysteriösen Insel. Inspiriert von Stardew Valley und Zelda. Ihr könnt es jetzt bei Steam als Demo ausprobieren, der Release ist für 2027 geplant.

Ein guter Hammer ist wichtig für den Bergbau.

G-Rebels: Flugsimulation trifft Shooter in einer dystopischen Welt. Das Spiel ist ab sofort bei Steam verfügbar.

Guildrun: Neu enthüllter Hexfeld-Autobattler, in dem ihr eure Helden nach und nach auflevelt. Ab sofort gibt's auch eine kostenlose Demo bei Steam.

Imprinted: Ihr durchsucht Dateien, die mehr über das Leben einer geheimnisvollen, verschwundenen Künstlerin aufdecken. Dazu habt ihr ein komplett nachgebautes Desktop zur Verfügung. Ging damals alles mit rechten Dingen zu? Eine Demo ist bereits bei Steam zugänglich.

Lost Legions: Habt ihr heute schon ans Römische Reich gedacht? Jetzt ist es auf jeden Fall so weit. Das Survival-Spiel schickt euch in den Überlebenskampf nach der Varusschlacht. Noch gibt's kein Release-Datum.

Moldrise: Hierfür braucht ihr einen starken Magen, wie es aussieht. Eine gruselige Infektion treibt euch durch eine düstere und lebensbedrohliche Welt. Sehen wir da eine Zeitschleife? Das Spiel ist jetzt bei Steam verfügbar.

Samson wirkt vertrauenswürdig.

Monster Mash: Eine weitere Weltpremiere. Farbenfrohes Koop-Spiel, in dem ihr Rennen fahrt und euch gegenseitig aus der Bahn werft. Noch kein Release-Datum veröffentlicht.

Morbid Metal: Das Roboter-Hack'n'Slash kommt bei Spielern und Kritikern seit dem Early-Access-Release im April 2026 gut an. Das feiern die Entwickler nun in einem Accolades-Trailer.

PRESS: Authorized Disposal: Frisch enthüllte Simulation, in der ihr Zeug mit einer riesigen Stampfe, naja, zerstampft.

Geheimakte: Tunguska - Remastered: Einige unter euch horchen jetzt auf. Jawoll, das beliebte Point&Click-Adventure wird nach 30 Jahren neu aufgelegt, mit neuer Grafik aber den alten Figuren und Geschichten. Release-Zeitraum »Coming Soon«, also möglicherweise noch 2026.

Skatesterre: Wer schmerzlich die ganzen alten Skate-Spiele vermisst, könnte mit Skatesterre wieder glücklich werden. Das Release-Datum ist der 13. August 2026.

Ihr spielt als niederländische Star-Skaterin Sterre.

Smoky Sails: Wer nach dem Black Flag Remake Bock auf Seefahrt hat, kriegt hier Nachschub. Ihr schippert über die Meere und stellt euch Herausforderungen wie feindlichen Flotten und Mahlströmen. Das neu enthüllte Spiel hat noch kein Release-Datum.

Stuntboost: Das zweite Skater-Spiel des Showcase. Hier aber mit aus Papier und Spielzeugen gebauten Strecken fürs Fingerboard und mit viel Krachbumm. So haben wir uns das damals alle vorgestellt, oder? Das Release-Datum ist nun bekannt, das Spiel kommt am 22. September 2026 raus.

Die Legende von Khiimori: Das Open-World-Reiterspiel mit Mongolen-Setting ist im März erschienen und wächst im Early Access weiter. Nun kommt ein Inhalts-Update, unter anderem mit einem neuen großen Kaltblut und neuen Herausforderungen wie Wolfsrudeln und verdorbenen Landstrichen.

The Regreening: Eine gemütliche Simulation, in der ihr die Natur zurück ins Gleichgewicht bringt. Ab sofort gibt's eine Demo bei Steam.

Tinker Islands: Sonnenbeschienenes Insel-Survival-Adventure, in dem ihr Ressourcen sammelt und euer neues Zuhause aufbaut. Oder mit dem Schiff segelt. Noch kein bekanntes Release-Datum.

Tinker Island erinnert und an ein bunteres Valheim.

Veil of Ashes: Echtzeit-Panzerstrategie mit großen Schlachten in einer Steampunk-Welt (oder Dieselpunk). Optional auch im Multiplayer spielbar. Noch ist kein Release-Datum bekannt.

Wanderburg: Wir bleiben bei großen fahrbaren Festungen, diesmal wörtlich. Ihr rollt mit eurer Burg samt Belagerungswaffen durch die Gegend und greift andere an. Könnt ihr via Demo schon selber ausprobieren.

Waters of Sal Naména: Ausgefallenes Wüsten-Adventure, das in zwei verschiedenen Grafikstilen gleichzeitig läuft. Einmal als Oldschool-Pixelmonitor, der an den Gameboy erinnert. Außen herum als gezeichneter Cartoon. Bei Steam gibt's jetzt einen Playtest zum Ausprobieren.

Was war euer Highlight aus dem Showcase von Games Composed in Germany? Habt ihr vielleicht einen anderen Favoriten im Blick, der hierzulande entsteht? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Spieleentwicklung in Deutschland ist längst noch nicht da, wo sie sein könnte, unter anderem wegen Schwierigkeiten, an Förderungen zu kommen, wie uns Indie-Entwickler immer wieder berichten. Aber an Kreativität und Leidenschaft mangelt es der Szene definitiv nicht.