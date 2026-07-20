RTX 5000 und der versteckte Sensor: Tool-Update erlaubt das Auslesen, prompt gibt es Berichte über zu hohe Werte

Ein Update für HWMonitor macht die versteckte Hotspot-Temperatur von Geforce-RTX-50-Karten wieder sichtbar – und liefert erste beunruhigende Ergebnisse. (Bildquelle: Nvidia)

Als im Januar erste Tests zur Geforce RTX 5090 erschienen, fiel Beobachtern etwas auf: Der Hotspot-Wert, also die punktuelle Höchsttemperatur auf dem Chip, tauchte in Tools wie GPU-Z auf einmal nicht mehr auf. GPU-Z-Macher W1zzard erklärte gegenüber Videocardz den Grund: Nvidia habe diesen Messpunkt aus der öffentlich zugänglichen Schnittstelle gestrichen.

Anfangs sprangen Monitoring-Programme dabei noch auf einen offensichtlich falschen Wert von 255 Grad Celsius, bis GPU-Z das Feld irgendwann komplett ausblendete. Bei der Vorgängergeneration RTX 40 funktioniert die Anzeige bis heute problemlos.

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Reparaturtechniker zeigen: Nvidia sah den Wert die ganze Zeit

Dass der Sensor selbst nie abgeschaltet war, zeigten die brasilianischen Reparaturtechniker Paulo Gomes und Sidnelson mithilfe von MODS – Nvidias eigener Diagnose-Suite, die eigentlich Werkstätten und der eigenen Fertigung vorbehalten ist und offiziell gar nicht zum Download bereitsteht.

Kopien kursieren dennoch in Reparaturkreisen; die beiden Techniker griffen für ihren Test sogar per Fernzugriff auf eine entsprechend eingerichtete Testumgebung zu.

Ihr Beispiel: eine Gigabyte Geforce RTX 5070 Ti, die in regulären Windows-Tools unauffällige 67 bis 68 Grad Celsius Durchschnittstemperatur anzeigte. Ein Blick durch MODS offenbarte jedoch ein völlig anderes Bild – dort kletterte der Hotspot mehrfach bis auf 107 Grad Celsius (exakt Nvidias eigene Drosselgrenze).

Die Karte reduzierte daraufhin automatisch ihren Takt. Beim Öffnen der Karte fanden die Techniker die Erklärung: eingetrocknete Wärmeleitpaste, die den Kontakt zwischen Chip und Kühlkörper beeinträchtigte. Nach dem Austausch pendelte sich der Spitzenwert bei rund 100 Grad Celsius ein.

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Ihr Fazit gegenüber Videocardz lässt sich so zusammenfassen: Wer sich allein auf die durchschnittliche GPU-Temperatur verlässt, bemerkt ein schleichendes Kühlproblem möglicherweise gar nicht – mit dem Risiko, dass die Karte dadurch über Jahre hinweg Schaden nimmt.

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Erste Warnung vom Board-Partner

Am 14. Juli brachte CPUID mit HWMonitor 1.65 erstmals wieder ein reguläres Windows-Tool auf den Markt, das die Hotspot-Werte ausliest – ganz ohne Spezialsoftware oder Linux-Umgebung. Binnen weniger Tage zogen HWiNFO, AIDA64 und ein inoffizielles Plugin für MSI Afterburner nach; Afterburner selbst darf die Funktion laut Entwickler Alexey »Unwinder« Nicolaychuk aus lizenzrechtlichen Gründen als Nvidia-Partnersoftware nicht offiziell einbauen.

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Fast zeitgleich meldete sich bei Videocardz der erste Praxisfall: Ein Nutzer maß an seiner Colorful iGame Geforce RTX 5080 Vulcan einen Hotspot von rund 98 bis 100 Grad Celsius, während die Durchschnittstemperatur bei unauffälligen 69 Grad Celsius lag.

Er wandte sich daraufhin an Colorfuls chinesischen Kundenservice. Von dort kam eine gestaffelte Einschätzung zurück: Werte zwischen 50 und 90 Grad Celsius gelten demnach als unbedenklich, ab 95 Grad Celsius über zehn Minuten unter Last spricht der Hersteller von Überhitzung.

Als ersten Schritt riet der Support zur Kontrolle von Gehäuselüftung und Staubablagerungen; bleibt die Temperatur trotzdem hoch, folgt die Empfehlung, das Gerät zur Prüfung einzuschicken.

Es ist der bislang erste bekannte Fall, in dem ein Hersteller wegen der neu sichtbaren Hotspot-Werte aktiv eine Inspektion nahelegt.