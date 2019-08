Die Nintendo Switch glänzt mehr durch das hybride Design denn durch besonders starke Hardware. An Letzterer lässt sich aber einiges drehen, wie Digital Foundry nun bewiesen hat. Um stolze 75 Prozent konnte die Leistung der CPU des Tegra-SoC angehoben werden, die Performance der Grafikeinheit immerhin um 20 Prozent.

Der Grund für das große Übertaktungspotential ist dabei recht simpel: Nvidias Tegra X1 wird in der Nintendo Switch mit deutlich niedrigeren Taktraten betrieben als die Standard-Spezifikationen des System-on-a-Chip (SoC) es zulassen.

Womöglich will Nintendo die Konsole vor Überhitzung schützen oder den Akku im Handheld-Modus schonen.

Tegra X1 Maximal Switch Docked Portable #1 Portable #2 Portable #3 Loading Boost-Mode CPU-Takt 1785MHz 1020MHz 1020MHZ 1020MHz 1020MHz 1785MHz GPU-Takt 921MHz 768MHz 307,2MHz 384MHz 460MHz abhängig von Titel / Modus EMC-Takt 1600MHz 1600MHz 1331MHz 1331MHz 1331MHz abhängig von Titel / Modus

Übertakten auf eigene Gefahr

Ganz so leicht, wie es sich nun anhört, ist es aber nicht den Tegra X1 zu übertakten respektive sein volles Potential auszuschöpfen, denn dazu wird laut Digital Foundry eine ältere, »hackbare« Version der Hardware benötigt.

Zudem droht jedem, der von Nintendo beim Overclocken erwischt wird, der Ausschluss von den Online-Diensten, von möglichen Schäden an der Konsole ganz zu schweigen - »Übertakten auf eigene Gefahr«.

Deutlich gesteigerte Performance

Wer allen Risiken zum Trotz dennoch einen Versuch wagt, kann mit teils deutlichen Leistungszuwächsen rechnen. In Dragon Quest Builders 2 konnte durch Übertakten des Prozessors eine Steigerung der Bildrate um 40 Prozent erzielt werden, das Aufbohren der Grafikeinheit brachte hingegen keinen spürbaren Performance-Gewinn.

Ähnliche Ergebnisse lieferte Mortal Kombat 11, der größte Benefit kam erneut durch das Übertakten der CPU. Zusammen mit der GPU konnten fast durchgehend 60 fps gehalten werden, von kleineren Drops abgesehen.

Einzig in Wolfenstein: Youngblood konnten durch das Übertakten der GPU messbare Verbesserungen der dynamischen Auflösung generiert werden. Der Löwenanteil fällt allerdings erneut der CPU zu, die es ermöglicht, den Ego-Shooter weitestgehend auf 30 Frames zu locken - ohne OC sind oftmals Drops in den mittleren 20er-Bereich zu verzeichnen.

Bottleneck und Leistungsaufnahme

Neben dem Prozessor gibt es aber noch einen weiteren Flaschenhals: der Speichercontroller des Tegra X1 ist auf 1.600 MHz limitiert. Deshalb profitieren manche Titel (beispielsweise Saints Row The Third und eine Szene in Zelda: Breath of the Wild) kaum durch das Overclocking von CPU und GPU. Erst eine Reduzierung der Auflösung behebt das Problem.

Die Leistungsaufnahme hält sich trotz ordentlicher Übertaktung in Grenzen - angesichts des OC innerhalb der normalen Spezifikationen des Nvidia Tegra X1 verwundert das jedoch kaum.

Bei Wolfenstein: Youngblood werden 20 statt 15 Watt gemessen und auch die Temperatur liegt mit 67 Grad (versus 60 Grad ohne OC) in einem moderaten Rahmen, auch wenn die Lüfter deutlich höher drehen als mit den von Nintendo vorgesehenen Taktraten.