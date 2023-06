Nintendo verrät das Alter von Bowser und bringt damit die ganze Mario-Story durcheinander

Ist Bowser kurz vor der Rente oder gar ein Jungspund? Wir verraten es euch.

Viele von uns dürften zahlreiche Super-Mario-Spiele rauf und runter gedaddelt haben. Eine Sache haben sie fast alle gemein: Am Ende des Spiels stehen wir dem Oberschurken Bowser gegenüber.

Der Erzfeind von Mario und König der Koopa hat auch 38 Jahre nach seinem ersten Auftritt in Super Mario Bros. nicht sein Ziel aus den Augen verloren, das Herz von Prinzessin Peach für sich zu gewinnen, indem er sie ein ums andere Mal entführt.

Nintendo selbst hat nun aber die Mario-Lore in ihren Grundfesten erschüttert. Denn obwohl Bowser bereits 1985 seinen ersten Auftritt feierte, soll er erst 34 Jahre alt sein - wie geht das?

Ein YouTube-Video zerstört die Pilz-Timeline

Stein des Anstoßes ist ein harmloses Video auf YouTube, in dem Nintendo euch erklärt, wie ihr für euch und eure Familie mehrere Accounts auf eurer Switch-Konsole einrichtet. Das schließt natürlich auch das für Familien wichtige Thema Jugendschutz mit ein.

Um zu demonstrieren, wie man seine Kinder von ungeeigneten Titeln fernhält, nutzt Nintendo ohne zu zögern die persönlichen Daten von Familie Koopa. Offenbar hat man in Kyōto noch nichts von Datenschutz gehört! Der Skandal ereignet sich ab Minute 01:20:

Die angegebenen Daten lösen ein wahres Timeline-Chaos aus. Wenn Bowser erst am 5. Februar 1989 geboren ist, wie kann er dann bereits 1985 in Super Mario Bros. auftauchen? Und sollte sein Sohn Bowser Jr. tatsächlich am 3. März 2010 aus seinem Ei geschlüpft sein, wie kann er uns dann bereits in Super Mario Sunshine auf so süße Art verhöhnen? Hat Bowser etwa noch ein Kind, von dem wir nichts wissen?

Wir haben Shigeru Miyamoto vergeblich um ein Statement gebeten. Sein Assistent Yoshi drohte uns damit, uns mit seinen Eiern zu bewerfen, sollten wir dieses Thema ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Doch die Beulen und blauen Flecke sind es uns wert!

Keine Sorge, wir sind nicht verrückt

Heute ist Mittwoch - an diesem Wochentag können viele von uns einen kurzweiligen Lacher in der Mittagspause bestimmt gut vertragen. Betrachtet diese Story also bitte mit einem Augenzwinkern, wir meinen es nur gut mit euch!

Denn natürlich sind diese Angaben nur Platzhalter. Bowser Jr. könnte mit seinen wahren 21 Jahren sogar nach Lust und Laune Doom Eternal spielen, ohne Papi zu fragen. Vermutlich wollte Nintendo einfach nur einer Klage seitens der Koopa-Königsfamilie aus dem Weg gehen und hat deshalb irgendwelche für die Einrichtung plausible Daten verwendet.

Außerdem ist gerade Mario- und Bowser-Schöpfer Miyamoto dafür bekannt, sich abgesehen von möglichst gutem Gameplay nicht wirklich für irgendwelche Erklärungen rund um die Details seiner erschaffenen Fantasiewelt zu scheren. Diesen blauen Stachi müssen Mario-Fans wohl oder übel schlucken.

Seid aber nicht enttäuscht, wir haben eine weitere Enthüllung für euch parat - erneut mit einer offiziellen Antwort von Shigeru Miyamoto höchstpersönlich!

Jetzt wird es Zeit, eure Meinung in den Kommentaren dazulassen: Werdet ihr die Super-Mario-Timeline ab sofort mit anderen Augen sehen? Habt ihr Bowser bereits im beginnenden Rentenalter vermutet? Und warum steigt Bowser Jr. nicht endlich mal aus dieser verdammten fliegenden Toilette? Fragen über Fragen, deren Antwort nur ihr kennt, wir sind gespannt!