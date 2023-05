Wie heißt Link aus The Legend of Zelda eigentlich mit Nachnamen? Hier ein paar erstaunliche Antworten

Wer ist eigentlich dieser Link und wieso hat er so ein Problem mit Krügen?

Es gibt bis heute noch zahlreiche ungelüftete Mythen rund um The Legend of Zelda: In welcher Timeline spielen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom? Wie ist Tingle an all die Karten in Majora's Mask gelangt? Wer bewohnte die Snowpeak Ruins in Twilight Princess, bevor der Yeti und seine Olle sich die Hütte unter den Nagel gerissen haben?

Und wie lautet eigentlich Links Nachname? Auf die obigen Fragen können wir euch leider keine Antwort liefern. Auf Letztere dagegen gleich dutzende, denn auf Reddit haben sich hunderte Fans zum gemeinsamen Brainstorming zusammengetan, um Links Namensmythos zu lüften.

Wir präsentieren euch ein paar der witzigsten, groteskesten, aber auch plausibelsten Möglichkeiten.

Sag mir wie du heißt, Blondie

Die ganze Diskussion begann mit einer simplen Frage, die ein Reddit-User in den virtuellen Raum schmiss:

Dass Ganondorf in seinem Personalausweis als Nachname Dragmire eingetragen hat, wissen Fans bereits seit A Link to the Past, wo dieser Name erstmals in der nordamerikanischen Spielanleitung aufgetaucht ist.

Bei Zelda muss man etwas um die Ecke denken. Entweder heißt sie mit Nachnamen Williams , aber nur, wenn wir über die Tochter des legendären Schauspielers Robin Williams sprechen. Im Spiel wird ihr Nachname in der Tat Hyrule lauten, da ihr Vater, der König, laut Lore Rhoam Bosphoramus Hyrule (BotW) oder Daphnes Nohansen Hyrule (The Wind Waker) heißt.

Fans posteten sofort drauflos, um Link auch endlich mit einem Nachnamen auszustatten. Ein Vorgeschmack gefällig?

to the Past : Mein Name ist Past - Link to the Past! Klingt schräg? Finden wir auch, die Nennung stieß im Reddit-Thread aber auf einigen Zuspruch.

: Mein Name ist Past - Link to the Past! Klingt schräg? Finden wir auch, die Nennung stieß im Reddit-Thread aber auf einigen Zuspruch. Sawakening : Eine weitere Anspielung auf einen Spieletitel, der so in der Tat im Perso stehen könnte. Gibt es auch als Doppelnamen-Variante S. Awakening .

: Eine weitere Anspielung auf einen Spieletitel, der so in der Tat im Perso stehen könnte. Gibt es auch als Doppelnamen-Variante . Hyaaa : Hat Link uns etwa schon seit Jahrzehnten seinen Nachnamen zugebrüllt und wir haben nur nie zugehört? Denkbar wäre es!

: Hat Link uns etwa schon seit Jahrzehnten seinen Nachnamen zugebrüllt und wir haben nur nie zugehört? Denkbar wäre es! Zelda : Ein echter Klassiker ,der natürlich auch nicht in dieser Aufzählung fehlen darf! Denn wie Reddit-User TheDomiNations so schön begründet: Komm schon, es ist Link Zelda. Deshalb wird die Serie Legend of Zelda genannt und wir spielen Mr. Zelda.

: Ein echter Klassiker ,der natürlich auch nicht in dieser Aufzählung fehlen darf! Denn wie Reddit-User TheDomiNations so schön begründet: Heimatdorf: Jetzt wird es ganz schräg. Ein User vermutet, dass jede Reinkarnation von Link einfach als Nachnamen den Titel seiner Heimat nutzt. Link Ordon , Link Kokiri-Wald , Link Wolkenhort - klingt ja alles noch ganz nett und schlüssig, aber was ist mit Link Schrein der Wiederbelebung oder Link Hütte seines Opas ?

Wir haben die wahre Antwort für euch! Bei der GameStar gehen wir für euch die Extra-Meile und hängen Reddit dadurch locker ab. Denn es gibt sie tatsächlich: eine offizielle Antwort seitens Nintendo, wie Links Nachname lautet!

Genauer gesagt stammt die Enthüllung aus dem Munde von Mario- und Zelda-Schöpfer Shigeru Miyamoto. Der gab in einem Video-Interview einst zu Protokoll, dass Links voller Name Link Link lautet - natürlich ist das von Miyamoto hörbar nicht ernst gemeint, aber: Die Worte kamen aus seinem Mund (die Antwort gibt es ab Minute 01:18)!

Ziehen wir ein Fazit: Wie Links voller Name lautet, wird wohl ein Geheimnis sein, das Shigeru Miyamoto eines Tages mit ins Pilzkönigreich nimmt. Und das ist auch gut so! Denn andernfalls hätten wir nicht solche herrlichen Fan-Diskussionen wie in diesem Fall auf Reddit.

Ein Mal stoßen wir die Namensfrage noch an, denn ihr seid noch gar nicht zu Wort gekommen: Welcher der obigen Namensvorschläge gefällt euch persönlich am besten? Habt ihr gar eine eigene Wortschöpfung, die ihr auf Links Ausweis eintragen würdet? Schreibt uns eure Gedanken zu diesem höchst spannenden Thema gerne in die Kommentare!