Der erste Smartphone-Hersteller bringt iMessage für Android, aber es gibt Bedenken

Nothing möchte einen Messenger mit iMessage-Unterstützung veröffentlichen.

Bislang gibt es nur wenige Möglichkeiten, zwischen iMessage auf dem iPhone und einem Pendant auf Android zu kommunizieren. In den meisten Fällen erfolgt die Kommunikation über SMS/MMS und die Nachrichten werden beim Ziel mit einer grünen Sprechblase angezeigt, was nicht mit einer iMessage-Nachricht übereinstimmt.

Das Londoner Unternehmen Nothing nimmt sich nun dieses Problems an und will in wenigen Tagen eine entsprechende App mit iMessage-Unterstützung auf sein Flaggschiff-Handy bringen - inklusive blauer Sprechblase.

Es gibt allerdings auch Bedenken.

Nothing-Chat kommt am 17. November

Was ist passiert? Nothing, das Unternehmen hinter dem Smartphone mit dem LED-Glyph auf der Rückseite und den transparenten Kopfhörern, hat eine eigene iMessage-App für das Nothing Phone 2 angekündigt.

Die App soll bereits am 17. November 2023 in den USA, Großbritannien und der EU auf den Markt kommen.

Es handelt sich nicht um eine offizielle App von Apple. Das Londoner Unternehmen entwickelt Nothing-Chat in Zusammenarbeit mit Sunbird, einem Multi-Messenger, der unter anderem auch RCS und iMessage unterstützt.

Die App ist letztes Jahr in die Beta-Phase eingetreten und verzeichnet laut Play Store bereits über 10.000 Downloads.

Wer ein Nothing Phone 2 besitzt, kann die App in wenigen Tagen herunterladen. Ob es Nothing Chat auch für das Nothing Phone 1 geben wird, steht noch nicht fest.

Zum Start der App stehen einige Funktionen zur Verfügung, darunter Einzel- und Gruppenchats, Tippindikatoren, Medienfreigabe und Sprachnotizen. Andere Funktionen wie Lesebestätigungen und Reaktionen auf Nachrichten sind zum Start wahrscheinlich nicht verfügbar.

Die Bedenken des iMessage-Clients

Thema Datenschutz: Um Nothing-Chat nutzen zu können, wird eine Apple-ID zwingend vorausgesetzt. Laut den FAQs von Nothing bleibt die Verbindung weiterhin Ende-zu-Ende verschlüsselt:

»Nothing Chats basiert auf der Sunbird-Plattform und alle Nachrichten sind durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Das bedeutet, dass weder wir noch Sunbird Zugriff auf die Nachrichten haben, die du sendest und empfängst.«

Außerdem verspricht der Entwickler, dass sensible Daten wie die Apple-ID nicht auf den Servern von Sunbird gespeichert werden, sondern nur lokal auf dem Gerät verbleiben.

Sunbirds Verfahren, um iMessage auf Android zu bringen, beinhaltet Serverfarmen mit Mac Minis, die die Nachrichten eines Nutzers an Apple weiterleiten, so das Interview zwischen Carl Pei (CEO von Nothing) und Inverse.

Das gesamte Interview könnt ihr euch auf Englisch hier anschauen:

Es sollte jedoch dringend beachtet werden, dass bei der Nutzung sensible Daten wie die Apple-ID an ein anderes Unternehmen als Apple weitergegeben werden. Wie arsTechnica schreibt, blieben einige technische Fragen zur Pressekonferenz im Dezember 2022 unbeantwortet, auch in Bezug auf den Datenschutz.

Eine weitere große Frage bleibt, inwieweit Apple diese Anwendung tolerieren wird.

Das große Ganze: iMessage-Clients für Android sind nicht Neu, aber Nothing ist der erste Smartphone-Hersteller, der eine solche Lösung offiziell unterstützt und von Haus aus anbieten wird.

Ein weiterer Drittanbieter auf dem Markt ist beispielsweise Beeper, eine Open-Source-Anwendung, die ein ähnliches Verfahren wie Sunbird verwendet und iMessage-Nachrichten über einen Mac weiterleitet. Beeper kann aber alternativ auf dem eigenen Mac gehostet werden.

Darüber hinaus könnte iMessage von der EU als Gatekeeper eingestuft werden. Würde iMessage unter den DMA (Digital Market Act) fallen, müsste der Tech-Riese seine Plattform für Drittanbieter öffnen. Apple argumentiert jedoch, dass iMessage zu wenige Nutzer hat.

Laut DMA müssen solche Dienste 45 Millionen registrierte Nutzer haben. Tatsächlich ist iMessage hierzulande weit weniger populär als in den USA. Konkrete Zahlen liegen noch nicht vor.

Besitzt ihr ein iPhone und nutzt den Nachrichtendienst iMessage? Nutzt ihr den Apple-eigenen Dienst mit euren Freunden und Bekannten oder verwendet ihr einen anderen Messenger? Würdet ihr Nothing Chat ausprobieren oder sind euch die (Sicherheits-)Bedenken zu groß? Was haltet ihr generell davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!