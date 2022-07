Nothing Phone (1) - Erste Kritiken zum Hype-Smartphone zeichnen ein gemischtes Bild

Das Zitat aus der Einleitung oben stammt nicht von Donald Trump, sondern aus der Twitter-Biographie von Carl Pei. Er ist der Gründer von Nothing und Co-Founder von OnePlus. Mit dem Nothing Phone (1) ist es ihm abermals gelungen, hohe Wellen in der Tech-Szene zu schlagen.

Wir fassen zusammen, wie es ihm und seiner neuen Firma gelungen ist, für so viel Aufmerksamkeit zu sorgen und wie das Gerät bei der Community und in den Medien bisher ankommt.

Inhaltsverzeichnis

Das hat es mit dem Nothing-Hype auf sich

Selten polarisiert ein einziges Smartphone in der Branche so sehr und sorgt für ordentlich Zündstoff. Aber wie kam es überhaupt dazu?

Dazu erinnern wir uns kurz an die Anfangszeiten von OnePlus. Wer diesen damaligen Geheimtipp für sich ergattern wollte, musste über das Invite-System von OnePlus erst dazu autorisiert werden. Anschließend durfte der Kauf über die offizielle Webseite abgeschlossen werden. Klingt verrückt? - War es auch! Allerdings sorgte dies auch für ein charmantes Gefühl der Exklusivität.

Dies sollte sich nun mit dem Nothing Phone (1) wiederholen. Das Unternehmen hinter Carl Pei ging dieses Mal allerdings einen Schritt weiter. Erscheinen sollte das Gerät dabei eigentlich viel später. Allerdings ist Nothing der Community laut eigenen Aussagen sehr verbunden und gab den Fans die Chance, das Gerät früher in den Händen zu halten.

Hierzu gab es ähnlich wie bei OnePlus ein Invite-System, über das die Käufer einen Code erhielten. Vorher mussten sich Interessenten in eine Warteliste eintragen. Um auf dieser weiter nach oben zu rutschen, hatte sich das Unternehmen einen besonderen Marketing-Clou ausgedacht: Wer den Empfehlungslink im Bekanntschaftskreis teilte, erhöhte die eigene Chance, zeitnah an einen Code zu kommen.

Bis zum 11. Juli gingen die Invites an die Käufer raus. Binnen 48 Stunden mussten die Auserwählten eine Anzahlung von 20 Euro leisten, die nicht wieder erstattet wurde, sollte sich der Käufer doch noch umentscheiden. Heikel hierbei: Die genauen Preise wurden erst zum 12. Juli bekanntgegeben. An diesem Datum gingen auch die privaten Links an die wartenden Interessenten raus, um das Gerät final zu bestellen.

Ab dem 25. Juni wurden Vorbestellungen angenommen. Bereits am 26. Juni postete Carl Lei wie oben zu sehen auf Twitter, dass über 100.000 Vorbestellungen durchgeführt wurden. Der Hype war allgegenwärtig.

Wie sind die Meinungen der Presse und bei Youtube?

Der große Tech-Youtuber MKBHD beschreibt das Gerät wie folgt : Es sieht sehr vertraut, aber dennoch anders aus . Auffallend dabei ist natürlich die Rückseite, der Dreh- und Angelpunkt des ungewöhnlichen Designs. Der Aluminiumrahmen sowie die Anordnung der Lauter/Leiser-Wippe erinnern hingegen stark an das Design neuerer iPhone-Modelle. Diese Ähnlichkeit wird dem Gerät in den sozialen Medien auch gleich mehrfach vorgeworfen. Viele Nutzer beschreiben das Gerät als schönes iPhone mit falschem Betriebssystem.

Das wird gelobt Einzigartiges Design

Einzigartiges Design Solide Kamera

Solide Kamera Keine Bloatware

Keine Bloatware Schönes Display Das wird kritisiert Akkuleistung okay

Akkuleistung Künstliche Verknappung vor dem Start

Künstliche Verknappung vor dem Start Kein Google Pay möglich

Auch wenn sich designtechnisch in den letzten Jahren generell wenig getan hat, kann sich das Nothing Phone (1) durchaus von der Masse abheben. Die sogenannte Glyph auf der Rückseite reagiert auf verschiedene Ereignisse, wie zum Beispiel beim Laden des Geräts. Auch Klingeltöne können an die Beleuchtung der Glyph angepasst werden. Wer diese Spielerei nicht braucht, , kann sie in den Einstellungen auch optional deaktivieren. Die LEDs auf der Rückseite bieten keine RGB-Funktionalität. Laut dem Hersteller soll diese rein funktional und keine Spielerei sein.

Auf der Frontseite findet sich eine Punch-Hole mit gleichmäßigen Display-Rändern und ein 120 Hz Display mit FHD+-Auflösung (2220 x 1080). Laut Golem und Heise überzeugt das Display auf ganzer Linie. Lediglich die fehlende dynamische Bildwiederholrate (LTPO-Technik) nimmt die Kirsche von der Torte. In der Preisklasse von unter 500 Euro ist dieses Manko allerdings durchaus zu verschmerzen.

Bei einem Mittelklasse-Smartphone sollten die Erwartungen an eine Kamera nicht zu hoch gesteckt werden. Neben Golem beschreiben diverse YouTuber wie iKnow Review und MKBHD die Kameraaufnahmen jedoch als solide. Von einem Flagship-Killer kann hier jedoch nicht die Rede sein. Nothing verbaut als Hauptlinse den Sony IMX766 Sensor, der auch in Top-Geräten wie dem Oppo Find X5 Pro zu finden ist und mit 50 MP auflöst. Videoaufnahmen sind in 4k maximal mit 30 fps möglich.

Für Ausdauer sorgt ein Akku mit einer Kapazität von 4500mAh. Nothing beteuert, dass die Glyph auf der Rückseite die Akkuleistung nicht nennenswert beeinflussen soll. The Verge listet die Akkuleistung jedoch als Kontrapunkt mit dem Hinweis just okay auf. Hier kommt es aber auch stark auf das Nutzungsverhalten an. Andere Stimmen beschreiben die Leistung als solide, auch unter stärkerer Nutzung.

Einen häufigen Kritikpunkt, über den man in den Berichten häufiger stolpert, stellt die Software dar. Neben seltenen Rucklern verweigert das Gerät die Verwendung des Bezahldienstes Google Pay. Ob dies mit einem zukünftigen Update geändert wird, ist derzeit nicht bekannt. Positiv hervorgehoben wird hingegen der Verzicht auf Bloatware. Andere Geräte in dieser Preisklasse gehen bekanntlich oftmals einen anderen Weg. Nothing garantiert außerdem drei Jahre Android-Updates und vier Jahre Sicherheitspatches. Die Entwickler dürften also noch etwas an dem OS schrauben.

Wie reagieren die User im Internet?

Die Debatte im Internet könnte hitziger kaum sein. Die eine Seite kann es kaum abwarten, das Gerät in den Händen zu halten, das andere Lager versteht den Hype um das Gerät nicht. Nothing muss sich allerdings auch den Vorwurf der künstlichen Verknappung gefallen lassen. So beschreibt der User darkarvan auf YouTube unter einem Video, dass Carl Pei das Gleiche wie damals unter OnePlus mache: Hype und Exklusivität künstlich durch Vorbestellen kreieren . Viele andere User im Internet feiern den Trubel hingegen und sind froh, dass wieder frischer Wind in der lahmenden Smartphone-Branche weht.

In einem Punkt sind sich zumindest alle einig, sowohl Medien als auch User: Es ist ein gutes Mittelklasse-Gerät, das weiß, wie es sich von der Konkurrenz abheben kann. The Verge bedauert sogar, dass das Gerät in den USA nicht verfügbar sei: It’s exactly the kind of phone we could use more of in the US, so it’s a real shame that it won’t be available here .

In Deutschland kann das Gerät über die offizielle Webseite ab 469 Euro in Schwarz mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher bestellt werden. In Weiß ist das Gerät mit 256 GB Kapazität ab 499 Euro erhältlich. Mittlerweile lässt sich das Smartphone auch über Amazon bestellen. Ausgeliefert werden die Geräte frühestens ab dem 21. Juli, allerdings sollten sich Käufer auf längere Auslieferungszeiten einstellen.

Wer weniger Geld für sein neues Smartphone ausgeben möchte, der findet in unserer passenden Kaufberatung für Einsteiger-Modelle bis 250 Euro vielleicht das richtige Gerät:

Erste Meldungen zu Display- und Gehäuse-Problemen im Netz

Seit wenigen Tagen kursieren Meldungen zu Display- und Gehäuseproblemen auf Twitter, wie Notebookcheck berichtet.

Der User IronHrt meldet auf Twitter gleich mehrere Probleme zum Hype-Phone. Sein erstes Gerät war von einem Grünstich geplagt, der seinerzeit auch vereinzelt beim OnePlus 8 Pro auftrat. Sein Austauschgerät hatte auf der Frontseite des Displays neben der Punch-Hole mit toten Pixeln zu kämpfen. Auch der Twitter-Kanal Beebom meldete tote Pixel auf dem Gerät.

Ebenfalls soll sich laut dem User IronHrt nach längerem Gebrauch der Kamera Feuchtigkeit auf der Rückseite des Geräts sammeln. Unter dem Twitter-Thread verlinkte er weitere Meldungen zu den oben genannten Problemen.

Da es sich zumindest derzeit noch um Einzelfälle handelt, sind diese Meldungen aber mit Vorsicht zu genießen. Eine Stellungnahme von Nothing zu den Vorwürfen wurde bislang nicht veröffentlicht.

Das sagt unser Smartphone-Experte

Patrick Schneider: Der Hype um das Nothing Phone (1) hat mich kalt gelassen. Ich kann die (Vor-)Freude an dem Gerät allerdings gut verstehen. Es vereint viele Dinge, die OnePlus in den letzten Jahren vernachlässigt hat: solide Hardware und ein einzigartiges Design zu einem fairen Preis. Hype hin oder her, ich freue mich immer, wenn ein Hersteller neue Wege gehen möchte oder versucht, sich mit einem einzigartigen Feature von der Konkurrenz abzuheben. Auf dem Smartphone-Markt gibt es einfach zu viel Einheitsbrei.

Wie steht ihr zum Nothing Phone (1)? Ein gutes ungewöhnliches Mittelklasse-Smartphone, das zu Recht viel Aufmerksamkeit bekommt, ein völlig überschätztes Handy mit schicken LEDs oder etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!