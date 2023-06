Nachfolger des größten Smartphone-Hypes 2022: Das Nothing Phone 2 wird immer konkreter

Das Nothing Phone 1 kam 2022 auf den Markt.

Erst kürzlich bestätigte Nothing offiziell das Release-Fenster des Nothing Phone 2. Demnach erscheint das neue Handy im Juli 2023. Neben dem Termin für die Veröffentlichung sind erste Spezifikationen bereits länger bekannt.

Jetzt wurden auf Twitter bislang noch unbestätigte Details zum Nachfolger des ersten Handys von Nothing preis gegeben. Die erste Version des Smartphones hatte 2022 einen Hype entfacht. Wie genau es dazu kam und was Kritiker zu dem Handy sagen, erfahrt ihr im Artikel unter diesem Link:

Nothing Phone (1) - Erste Kritiken zum Hype-Smartphone zeichnen ein gemischtes Bild

Das Nothing Phone 2 wird größer

Laut der neuen Angaben wird das Nothing Phone 2 um 0,15 Zoll größer als sein Vorgänger und kommt insgesamt auf eine Bilddiagonale von 6,7 Zoll. Damit schließt Nothing zum iPhone 14 Pro Max und Galaxy S23 Plus auf. Das S23 Ultra von Samsung ist hingegen um 0,2 Zoll größer und kommt auf 6,9 Zoll.

Außerdem nennt der Hersteller aus London weitere Informationen zu den Android- und Sicherheitsupdates.

Seid ihr am Nothing Phone 2 interessiert, dürft ihr insgesamt mit drei Jahren Android-Updates und vier Jahren Sicherheitsupdates rechnen. Zum Vergleich: Andere Android-Hersteller wie Samsung und Google liefern mindestens ein Jahr mehr an Updates.

Die bisher bekannten Spezifikationen des Nothing Phone 2

Neben den oben genannten Informationen gibt es bereits bestätigte Specs zum Nothing Phone 2.

Das Gerät bekommt einen 4.700-mAh-Akku verbaut und erhält damit 200 mAh mehr als der Vorgänger. Der Anstieg der Kapazität könnte auch mit dem größeren Bildschirm zusammenhängen.

Außerdem spendiert der Hersteller seinem zweiten Handy einem Qualcomm-Prozessor aus dem Jahr 2022, genauer gesagt den Snapdragon 8+ Gen 1.

Nothing begründete die Entscheidung des Top-SoC aus dem letzten Jahr damit, dass sie nicht beim Wettbewerb um die besten Specs mitmischen wollen.

Stattdessen wolle man sich auf die Nutzererfahrung konzentrieren. Ohnehin handelt es sich bei diesem Prozessor um einen leistungsstarken SoC, der für die allermeisten Szenarien mehr als ausreichend sein wird.

Ein genauer Preis ist derzeit nicht bekannt. Das Nothing Phone 1 startete hierzulande für rund 470 Euro. Der Hersteller selbst betitelt das kommende Telefon nicht als Flaggschiff, sondern als »Premium«-Handy. Spätestens im Sommer zum Release wissen wir mehr.

Mehr zum Thema Große Konkurrenz für AirPods Pro von Apple: Die Nothing Ear 2 sind brillante Kopfhörer, aber nicht perfekt von Patrick Schneider

Die Veröffentlichung des Nothing Phone 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten. Viele Details rund um das Smartphone sind schon bekannt, was fehlt, ist noch der Preis. Welchen Preis muss Nothing für das Handy aufrufen, damit es für euch interessant genug bleibt? Oder findet ihr das Gerät ohnehin uninteressant? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!