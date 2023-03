Das Nothing Phone 2 könnte früher erscheinen und eine spannende Alternative für Android-Nutzer sein

Carl Pei, der Gründer hinter der in London ansässigen Firma Nothing, bestätigte bereits den Release des Nothing Phone 2 für 2023. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass die Produktion abgeschlossen ist und der Start bevorsteht.

Die erste Generation des Smartphones richtete sich zum Marktstart in erster Linie an preisbewusste Käuferinnen und Käufer, die ein grundsolides Smartphone zu einem fairen Preis suchten.

Das Nothing Phone 2 könnte mit den entsprechenden Spezifikationen zukünftig aber auch Flaggschiff-Interessierte hinter dem Ofen hervorlocken.

Nothing Phone 2: Release steht angeblich bevor

Laut der Webseite 91Mobiles wurde das Nothing Phone 2 auf der indischen BIS-Zertifizierungs-Webseite gesichtet. Demnach soll die Einführung in Indien »unmittelbar bevorstehen«.

Damit ein Produkt in Indien überhaupt auf den Markt kommen darf, muss der Hersteller eine solche Zertifizierung für sein Produkt erlangen und entsprechend vorher beantragen. Wie aus der offiziellen Webseite des MPR hervorgeht, bescheinigt eine derartige Zertifizierung die »Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit« eines Produktes.

Ob der Release des Nothing Phone 2 in Indien tatsächlich bevorsteht, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Carl Pei hat in einem Interview bekannt gegeben, dass der Konzern den Marktstart gegen Ende 2023 anpeilt. In dem Interview betonte der CEO, dass die USA eine wichtige Rolle für das kommende Smartphone des Herstellers spielen wird.

Einen frühzeitigen Release halten wir aber nicht für unwahrscheinlich. Fraglich bleibt allerdings, ob das Handy dabei gleich global an den Start geht. Das Nothing Phone 1 erschien zum Release erst einmal nur in ausgewählten Regionen, darunter auch Europa.

Die Spezifikationen des Nothing Phone 2 deuten auf einen Geheimtipp hin

Die Nothing Ear 2 sind die neuen Kopfhörer des Konzerns.

Im Vorfeld sind zum Nothing Phone 2 eine Menge Details durchgesickert. Im Gegensatz zum ersten Smartphone des Konzerns wird die zweite Generation mit einem äußerst leistungsstarken Prozessor angetrieben: dem Snapdragon 8+ Gen 1.

Dieser brillierte bereits 2022 in zahlreichen Flaggschiff-Modellen, darunter dem Z Fold 4 von Samsung oder dem OnePlus 10T. Für die meisten Nutzer bietet der Qualcomm-Prozessor dabei mehr als nur ausreichend Leistung.

Darüber hinaus wird das Phone 2 voraussichtlich mit 12 GByte RAM, einem 120-Hertz-Display mit FullHD+Auflösung sowie 256 GByte internen Speicher ausgestattet.

Die Akku-Kapazität beläuft sich wohl auf 5.000 mAh. Aufgeladen wird das Smartphone gemäß bisheriger Gerüchte wahlweise mit 67 Watt über Kabel oder alternativ per Wireless Charging. Als Betriebssystem wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Android 13 zum Einsatz kommen.

Wenn neben den starken Specs auch der Preis des Telefons angemessen ausfällt, wird das Nothing Phone 2 damit ein echter Geheimtipp, der möglicherweise auch die Blicke von Flaggschiff-Usern auf sich zieht und trotzdem ein gutes Stück unter der 1.000-Euro-Marke bleibt.

Schon jetzt verfügbar: Das Nothing Phone 1

Das Nothing Phone 1 startete hierzulande mit einer UVP von rund 500 Euro. Der Nachfolger wird wahrscheinlich eine Ecke teurer werden. Genaue Details sind bisher nicht bekannt. Das OnePlus 10T startete 2022 mit ähnlichen Specs zu einer UVP von rund 700 Euro.

Das erste Smartphone der Firma Nothing hob sich in erster Linie durch sein transparentes Design und der auffälligen »Glyph« auf der Rückseite ab. Unseren ausführlichen Test zum Handy findet ihr hier:

Es ist stark davon auszugehen, dass der Nachfolger des Nothing Phone 1 auch hierzulande erscheinen wird. Was haltet ihr bisher von den Produkten aus dem Hause Nothing? Habt ihr bereits selbst eines der Geräte ausprobieren können? Und schließt Nothings Smartphone-Reihe eurer Meinung nach die Geheimtipp-Lücke, die OnePlus einst so gut besetzt hat? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!