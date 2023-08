Nummer 5 lebt wirklich! Brite baut Filmroboter originalgetreu nach und löst bei Fans Tränen aus

Johnny 5 mit seinem Erschaffer Ryan Howard. (Bild: BBC)

Könnt ihr euch daran erinnern, was ihr getan habt, als die Corona-Pandemie noch in vollem Gange war? Ob ihr nun Videospiele gespielt, eine neue Sprache gelernt oder neue Bücher entdeckt habt - so ein Projekt wie dieser Brite hat wohl kaum jemand hinter sich.

Der 34 Jahre junge Ryan Howard aus Nottinghamshire Er hat Johnny 5 aus dem 80er-Film »Nummer 5 lebt!« eigenhändig nachgebaut. Und das ohne Vorkenntnisse in der Robotik.

Ein Roboter löst Nostalgie-Tränen aus

In einem Bericht der BBC stellt Howard seinen 200 Kilogramm schweren Roboter vor, der dem Original aus den Filmen augenscheinlich in nichts nachsteht.

Der Bastler hat zuvor als Gabelstaplerfahrer gearbeitet und spricht davon, dass er vor dem Projekt noch nie etwas mit Robotik zu tun hatte. Er hat sich die Technik während der Pandemie laut eigener Aussage selbst beigebracht.

»Ich habe soetwas noch nie gemacht. Wir sind wirklich ganz normale Leute.«

Wie reagieren die Menschen auf Johnny 5? In Großbritannien ist Johnny 5 schon zu einem kleinen Phänomen geworden. Seitdem Howard seinen Roboter gebaut hat, haben er und seine Familie »viele großartige Menschen« kennengelernt. Einige davon sind berührt, wenn sie mit Johnny 5 sprechen oder ihm begegnen. Einige weinen sogar, meint er.

Was hat das gekostet? Für Ryan Howard war dieses Projekt sicherlich eine Herzenssache, denn er hat über 20.000 Pfund für diesen Roboter ausgegeben - und noch mehr:

»Ich habe bei 20.000 Pfund aufgehört, zu zählen, und wir haben viele Familientreffen verpasst. Ich bin sehr stolz darauf.«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nicht ganz ohne Hilfe - aber fast

Im Interview mit der BBC verrät Ryan Howard, dass er den Roboter größtenteils alleine gebaut hat. Bei welchen Bereichen genau er dann doch Hilfe bekam, hat er nicht verraten.

Trotz ein wenig Hilfe ist der Hobbybastler sehr Stolz auf sein Schaffen, gerade weil es eine große Herausforderung war.

Was soll er kosten? Vielleicht verspürt der eine oder die andere von euch den Drang, Johnny 5 zu kaufen. Leider müssen wir euch enttäuschen: Howard bezeichnet Johnny 5 als sein drittes (Metall-)Kind und sagt, er wäre unverkäuflich.

Mehr Basteleien und Herzensprojekte gefällig? Kollege Patrick berichtet euch gerne von den kuriosesten Fahrrädern, die ihr bisher gesehen habt - und sie funktionieren trotzdem:

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem 80er-Film »Nummer 5 lebt!« (engl. »Short Circuit«), sofern ihr ihn kennt? Welchen Roboter würdet ihr gerne nachbauen, wenn ihr die Zeit und Muse hättet? Welche Projekte habt ihr während der Corona-Krise angefangen? Gibt es etwas auf das ihr besonders stolz seid? Schreibt und eure Meinungen und Erfahrungen gerne unten in die Kommentare!