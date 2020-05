Der Drug Dealer Simulator kommt nicht nur bei Steam gut an

In Spielen können wir auch in Rollen schlüpfen, um die wir im echten Leben einen großen Bogen machen würden. Eine davon ist die des Drogendealers.

Der passende Drug Dealer Simulator kommt bei Steam gut an: Von den inzwischen fast 3.700 Bewertungen sind 88 Prozent positiv. Das scheint auch Nvidia aufgefallen zu sein, denn das Spiel gehört zu einem von 22 neuen Titeln im Streaming-Angebot von Geforce Now (via Wccftech).

Größere Aufmerksamkeit erlangte der virtuelle Drogenhandel bereits vor einigen Wochen, auch da er häufig bei Twitch zu sehen war:

57 2 Mehr zum Thema Drug Dealer Simulator ist der neueste Steam-Trend

Alle neuen Spiele in der Übersicht

Bei den frisch zu Geforce Now ergänzten Spielen handelt sich größtenteils um ältere oder kleinere Titel. Mit Stalker ist auch ein Klassiker unter den PC-Titeln vertreten.

Das Spiel hat seinerzeit durch häufige Verschiebungen von sich reden gemacht und zuletzt durch einen ersten Screenshot von Stalker 2 für neue Schlagzeilen gesorgt.

Diese Titel sind neu bei Geforce Now:

Amnesia: The Dark Descent

Assassin's Creed Brotherhood - Uplay

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII - Trial by Fire - Uplay

Moving Out

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SnowRunner (Epic Games Store)

SpellForce - Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

Streets of Rage 4

The Council - Episode 1

THE KING OF FIGHTERS XIII

Trainz: A New Era

YLands

Muss ich die Spiele kaufen? Wie immer bei Geforce Now gilt: Wenn das entsprechende Spiel nicht generell kostenlos verfügbar ist wie beispielsweise Destiny 2, müsst ihr es für die jeweils unterstützte Plattform wie Steam oder Uplay besitzen, um es über Geforce Now spielen zu können.

Die Unterstützung des kostenpflichtigen Drug Dealer Simulators bei Geforce Now gilt übrigens nur genau für diese Version des Spiels. Die auf Steam ebenfalls verfügbare kostenlose Demo ist also nicht mit dem Streaming-Dienst nutzbar.

171 5 Mehr zum Thema Geforce Now: Was bietet der Stadia-Konkurrent?

Die Unterstützung von DLSS 2.0 hat Nvidia in einem Twitter-Beitrag angekündigt. Vorerst gilt sie nur für Control, weitere Titel sollen folgen.