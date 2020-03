Stalker 2 lebt! Entwickler veröffentlichen ersten Screenshot zum Tschernobyl-Shooter

Fast genau 13 Jahre nach dem Release von Stalker: Shadow of Chernobyl hat Entwicklerstudio GSC Game World hat einen ersten Screenshot zum kommenden Open-World-Shooter Stalker 2 veröffentlicht.

Der Shooter wurde bereits im Mai 2018 angekündigt. Nachdem es bislang nur wenige Informationen zu dem ambitionierten Projekt gab, veröffentlichten die Macher nun den ersten Screenshot, der eine riesige Anomalie in einem dunklen Wald zeigt.

Neben dem Screenshot veröffentlichte GSC Game World zudem eine kurze Nachricht, in der sie den Fans für ihre jahrelange Treue danken und mehr Informationen zum heiß erwarteten Nachfolger für das Jahr 2020 versprechen:

"Grüße, Stalker! Vor dreizehn Jahren haben wir S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl veröffentlicht.



Die Welt war danach nie mehr dieselbe. Millionen von Spielern stürmten in die Zone. Angetrieben von dem Wunsch, Geheimnisse aufzudecken, haben Sie Schwierigkeiten überwunden, nach Schätzen gesucht, Monster bekämpft und sich Fraktionen angeschlossen. [...] Wir lassen uns von allem, was ihr tut (einschließlich Kunst, Geschichten, Cosplays und Mods), inspirieren und verstehen, dass wir euch nicht im Stich lassen können. Das zweite Kapitel der S.T.A.L.K.E.R.-Saga wird unser bisher ehrgeizigstes Spiel sein. Es wird dem legendären Erbe gerecht werden.



Viele von euch schließen sich jetzt der sozialen Isolation an. Deshalb sind wir heute zu einem ganz besonderen Anlass bereit, das Geheimnis dessen, woran wir arbeiten, ein wenig aufzudecken. Dies ist der erste Blick auf S.T.A.L.K.E.R. 2. Betrachtet dies als unser bescheidenes Geschenk an euch, mehr werden im Jahr 2020 folgen."