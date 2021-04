Im vergangenen Februar erhielt die weit verbreitete Unreal Engine ein offizielles Plugin für Nvidias KI-gestützten Renderer DLSS. Ein wichtiger Schritt für Nvidia, gleichsam wird AMD damit immer weiter unter Druck gesetzt, wie wir damals berichteten.

Nun erfolgt der nächste Meilenstein für Nvidia: Die ebenfalls sehr beliebte Spiele-Engine Unity, auf der Titel wie der Survival-Multiplayer-Shooter Rust, das Tiefseeabenteuer Subnautica oder das Endzeitrollenspiel Wasteland 3 basieren, erhält nativen DLSS-Support.

Was ist DLSS?

DLSS steht für Deep Learning Super Sampling. Dabei werden in Nvidias Rechenzentren KI-Algorithmen dazu trainiert, niedrig aufgelöste Bilder in höherer Auflösung darzustellen. Für Spiele mit entsprechender DLSS-Unterstützung werden dann KI-Modelle erstellt, die wiederum im Geforce-Treiber bereitgestellt und von den Tensorkernen der RTX-2000- und RTX-3000-Karten genutzt werden können.

Vereinfacht gesagt ermöglicht es DLSS beispielsweise, ein in Full-HD (1920x1080 Pixel) erzeugtes Spiel in 4K (3840x2160 Pixel) darzustellen. Die Folge ist abhängig vom gewählten DLSS-Modus eine teils drastisch gesteigerte Performance bei gleichzeitig in vielen Fällen kaum vom nativen Rendering unterscheidbarer Darstellungsqualität.

Das belegt bereits unser ausführlicher Test zu DLSS 2.0 aus dem letzten Jahr. Dass DLSS stetig besser wird, zeigt unser kürzlicher erstellter Test zum Loot-Shooter-Hit Outriders:

Wann kommen mehr Spiele mit DLSS?

Die Implementierung von DLSS in die Unity-Engine soll noch vor Ablauf dieses Jahres erfolgen. Unmittelbar können wir also nicht mit einer Flut neuer Spiele mit entsprechender Unterstützung rechnen. Aber es ist durchaus möglich, dass wir ab dem kommenden Jahr einen deutlichen Anstieg an DLSS-fähigen Spielen sehen werden.

Im Moment beherrschen rund 40 Titel die Technologie. Dank des Plugins für die Unreal Engine 4.26 ist aber auch in diesem Jahr schon damit zu rechnen, dass immer mehr Spiele DLSS anbieten werden. Seht euch dazu unsere Liste mit allen aktuellen Raytracing- und DLSS-Spielen an.

Auch AMD bleibt nicht untätig. Das DLSS-Pendant FidelityFX Super Resolution ist in Arbeit und soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen. Mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten News.