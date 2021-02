Nvidia über die RTX 3060: Ab wann und wo ihr sie zur UVP kaufen könnt

Die neue Geforce RTX 3060 von Nvidia ist eine flotte Mittelklasse-Grafikkarte mit einer UVP von 329 Euro. Aufgrund der aktuell sehr schwierigen Lage auf dem Hardware-Markt befürchten aber viele Spieler, sie nur deutlich teurer und schlecht kaufen zu können.

Nvidia hat uns gegenüber zumindest einige konkrete Angebote genannt, die zum offiziellen Verkaufsstart heute, am 25. Februar um 18 Uhr live gehen sollen. Wie gut die RTX 3060 in Sachen Leistung abschneidet und für wen sich die Karte lohnt, erfahrt ihr vorab in unserem Test der RTX 3060:

Bereits im Vorfeld des Release gab es ein Novum: Die Karte ist zu einem Preis von über 900 Euro im Gebrauchthandel aufgetaucht. Grundsätzlich ist von wenigen Ausnahmen abgesehen mit Preisen weit über der UVP zu rechnen, ganz so weit liegen sie aber hoffentlich nicht immer darüber.

Konkret nennt Nvidia insgesamt vier Angebote (drei bei Notebooksbilliger.de, eins bei Computeruniverse.net), die sich auf die folgenden drei Grafikkarten beziehen:

Asus Dual Geforce RTX 3060

Gigabyte Geforce RTX 3060 Eagle

Inno3D Geforce RTX 3060 Twin X2

Die entscheidende Frage lautet am Ende aber, ob es euch wirklich gelingt, bei Interesse an der Karte über einen dieser Links eine RTX 3060 zu ihrer UVP zu kaufen. Erfahrungsgemäß waren neue Grafikkarten zuletzt quasi immer direkt zum Verkaufsstart ausverkauft. Einen Versuch ist es aber wert.

Wir werden diese News aktualisieren, wenn die neue Geforce RTX 3060 um 18 Uhr in den Handel geht. Über eure Erfahrungen mit diesen oder anderen Angeboten beim Kauf der 3060 könnt ihr uns gerne in den Kommentaren berichten.