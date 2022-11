Wird die RTX 4080 ein gutes Angebot für Spieler? Geleakte Gaming-Benchmarks helfen bei der Antwort

Zugegeben, wenn man sich die Preise für Nvidias neue RTX-4000-Grafikkarten anschaut, kann es generell schwer fallen, hier noch von einem guten Angebot zu sprechen. Die RTX 4090 ist erst ab ungefähr 2.200 Euro und mehr zu haben, für die kommende RTX 4080 mit 16,0 GByte VRAM ruft Nvidia bereits offiziell 1.469 Euro. Im Handel dürften ihre Preise eher bei 1.600 Euro aufwärts landen. Klar ist aber dennoch: Diese Karten sind extrem schnell.

Das machen im Falle der noch nicht erschienenen RTX 4080 16GB geleakte Gaming-Benchmarks in 4K-Auflösung deutlich, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, da es keine direkten Vergleichswerte gibt. Aufgetaucht sind die FPS-Werte in Form von Screenshots im Chiphell-Forum. Der Thread dazu wurde inzwischen zwar gelöscht, die Bilder sind aber unter anderen noch bei Videocardz zu sehen.

Apropos gelöscht : Warum Nvidia die Geforce RTX 4080 mit 12,0 GByte erst gestrichen hat und sie nun bald wohl doch wieder veröffentlichen wird, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Spektakulär gestrichene Nvidia-Grafikkarte kehrt wohl schon bald zurück, aber zu welchem Preis?

Die geleakten Benchmarks der RTX 4080 mit 16,0 GByte zeigen indes bei maximalen Einstellungen in 4K samt Raytracing (sofern vorhanden) meist dreistellige FPS-Werte. Lediglich im sehr anspruchsvollen Cyberpunk 2077 reicht es wie unten zu sehen nur für 83 FPS in 4K und 116 FPS in WQHD, wobei außerdem die Upscaling-Technik DLSS aktiviert war. Als CPU kam AMDs Ryzen 5 7600X zum Einsatz.

Wie sind die Werte einzuordnen?

Da keine direkten Vergleichs-Benchmarks mit anderen GPUs wie der RTX 4090 vom selben Testsystem beziehungsweise Leaker vorhanden sind, ist die Aussagekraft der Messungen eingeschränkt. Aber immerhin kamen in den getesteten Spielen jeweils ihre integrierten Benchmarks zum Einsatz mit teils genau erkennbaren Grafikeinstellungen.

Das macht es zumindest in einigen Fällen möglich, die Messbedingungen nachzustellen, was ein Nutzer des Chiphell-Forums mit seiner RTX 4090 laut Videocardz-Artikel dann auch prompt getan hat. Als CPU kam hier allerdings der Core i9 12900K zum Einsatz, was trotz der hohen 4K-Auflösung bei einer so schnellen GPU wie der RTX 4080 durchaus Einfluss auf die Performance haben kann.

RTX 4090 gegen RTX 4080: Die Vergleichswerte zeigen meist einen Vorsprung der RTX 4090 von etwa 30 Prozent, was durchaus in das bisher bekannte Bild passt. In Benchmarks von Nvidia selbst liegt der Vorsprung bei F1 2022, dem Flight Simulator und Spiderman ohne DLSS im Schnitt bei 25 Prozent. Lediglich A Plague Tale: Requiem tanzt mit einem Vorsprung von etwa 93 Prozent völlig aus der Reihe:

Wird die RTX 4080 ein gutes Angebot für Spieler?

Nach aktuellem Stand und auf Basis der obigen Werte ist davon auszugehen, dass die RTX 4080 16GB ein Stück schneller als die RTX 3090 Ti sein wird. Der Preis der RTX 3090 Ti liegt momentan gleichzeitig bei etwa 1.500 bis 1.600 Euro. Sollte die RTX 4080 wirklich zu ähnlichen Preisen zu haben sein, wäre sie auch dank Unterstützung von DLSS 3.0 damit durchaus ein ernstzunehmendes Angebot.

Ob sie sich auch in eurem individuellen Einzelfall lohnt, hängt aber stark davon ab, welche GPU ihr momentan besitzt und in welcher Auflösung und Bildwiederholrate ihr spielt. Generell gilt unserer Meinung nach, dass sich die Karte erst für WQHD mit dreistelligen FPS Werte oder noch eher 4K wirklich lohnt und sofern ihr maximal eine GPU der Leistungsklasse einer RTX 3070 oder RX 6800 besitzt.

Grundsätzlich empfehlen wir beim Wechsel der GPU, dass sie mindestens zwei, besser noch drei Leistungsklassen über eurem aktuellen Modell angesiedelt sein sollte. Wo sich euer aktuelles Modell hier einordnet und von welchen Leistungsklassen wir dabei sprechen, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht:

283 53 Grafikkarten 2022 im Vergleich Über 60 GPUs im großen Leistungs-Ranking

Zu guter Letzt ebenfalls nicht zu vergessen: Noch wissen wir nicht genau, wie gut AMDs kommende RX-7000-Grafikkarten sein werden. Mit Preisen von 999 beziehungsweise 899 US-Dollar fallen die RX 7900 XTX und RX 7900 XT zumindest schon mal klar günstiger aus als die RTX 4080 mit 16 GByte.

Entscheidend wird bei diesem Vergleich aber am Ende auch die Performance sein. Erscheinen sollen sie am 13. Dezember 2022, spätestens dann werden wir mehr wissen. Tests zum jeweiligen Release könnt ihr sowohl im Falle der RTX 4080 16 GB als auch der neuen RX-7000-Karten auf GameStar.de erwarten.

Wie schätzt ihr die kommende Geforce RTX 4080 mit 16 GByte ein? Eine willkommene Erweiterung der noch sehr überschaubaren RTX-4000-Generation, eine GPU, die euch überhaupt nicht interessiert oder etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!