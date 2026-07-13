Wie geht es weiter bei Nvidia? Wer auf RTX 6000 wartet, muss wohl noch viel Geduld aufbringen

Die nächste GPU-Serie von Nvidia lässt laut YouTube-Insidern weiter auf sich warten.

Seit Monaten wird spekuliert, wann Nvidias nächste Grafikkartengeneration auf den Markt kommt. Die YouTube-Kanäle Moore's Law Is Dead und Hardware Unboxed haben die Terminfrage nun in einem gemeinsamen Video noch einmal eingeordnet.

Ihr Fazit bringt zwar keine neuen Fakten, bestätigt aber, was Insider schon seit Monaten vermuten: Wer auf die Geforce RTX 60 (Codename Rubin) wartet, muss sich wohl bis 2028 gedulden.

1:04:00 Endlich Schluss mit Hardware-Dürre! Das steckt hinter den neuen Grafikkarten, Handhelds und der Nvidia-CPU

Autoplay

Warum ausgerechnet die Gaming-Chips zurückbleiben

Kurios an der Verzögerung: Auf Rechenzentrums-Seite ist die Rubin-Architektur den beiden Kanälen zufolge bereits produktionsreif. Das Problem liegt speziell bei den daraus abgeleiteten Gaming-Chips (intern »GR20X« genannt) – und bei einer Ressource, die aktuell so knapp ist wie selten zuvor: Speicherchips.

Die weltweiten Fertigungskapazitäten für Speicher sind derzeit größtenteils durch die KI-Industrie ausgebucht, was auch Nvidias Gaming-Sparte ausbremst. Ein zweites, brisanteres Szenario steht laut den beiden Kanälen ebenfalls im Raum:

Sollte Nvidia für Gaming-Chips und KI-Beschleuniger denselben Fertigungsprozess bei TSMC nutzen, könnten einzelne Geforce-Modelle schlicht gestrichen werden – schließlich lässt sich mit jedem Wafer, der stattdessen in einen KI-Chip fließt, deutlich mehr Geld verdienen.

Ein kompletter Kahlschlag im Gaming-Portfolio wurde zwar auch bei früheren Generationen schon prophezeit und ist bislang nie eingetreten, laut den beiden Youtubern ist das Risiko diesmal aber real vorhanden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Brücke bis dahin: RTX 50 Super

Um die Wartezeit zu überbrücken, soll ein Update der aktuellen Geforce-RTX-50-Reihe unter dem Namen »Super« herhalten und den Blackwell-Verkaufszyklus künstlich in die Länge ziehen. Wann genau dieser Refresh kommt, bleibt unklar – im Gespräch sind Termine zwischen Ende 2026 und Anfang 2027, wobei die CES Anfang Januar 2027 als naheliegendster Anlass gilt.

Nvidias neue Grafikkarten lassen auf sich warten, doch ein Leak aus unerwarteter Quelle weckt jetzt Hoffnung für Spieler

AMD sitzt im gleichen Boot

Ganz allein steht Nvidia mit diesem Problem nicht da. Auch AMDs kommende RDNA-5-Generation soll laut Board-Partnern nicht vor 2027 kommen, teils wird sogar erst mit Anfang 2028 gerechnet. Beide Grafikkartenhersteller dürften ihre jeweils nächste große Architektur damit fast zeitgleich vorstellen.