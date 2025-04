Oblivion Remastered mit Raytracing: Egal, wie ihr euch entscheidet, einen Haken gibt es immer

Ein Blick in die Ferne in Oblivion Remastered offenbart derzeit noch diverse Grafikfehler.

Oblivion Remastered sieht gut aus, kann aber teilweise noch besser aussehen, wenn eure Grafikkarte die Raytracing-Technologie unterstützt und ihr mit weniger FPS leben könnt.

In den Einstellungen gibt es die entsprechende Option »Lumen Hardware RT«, die Form der Unreal Engine 5 für Raytracing. Habt ihr allerdings in den Settings eine zusätzliche Option aktiviert, müsst ihr je nach Szene ein Grafik-Downgrade in Kauf nehmen.

Oblivion Remastered: Deaktiviert »Bildbereichsreflexionen« für schönere Reflexionen

Die Option »Screen Space Reflections«, oder wie es in Oblivion Remastered heißt, »Bildbereichsreflexionen«, sorgt manchmal für Grafikfehler und weniger schöne Reflexionen im Wasser.

Deaktiviert ihr die Option in den Einstellungen, bekommt ihr die gewohnt schicken Wasserreflexionen auf den Monitor gezaubert – sofern ihr »Hardware Lumen RT« aktiviert habt.

Mit SSR Hardware Lumen RT (ohne SSR)

Hardware Lumen RT Software Lumen RT

Aber Achtung: Leider hat diese Technologie in Oblivion Remastered einen Haken. In der offenen Welt sind uns nämlich wie bei »SSR« einige Fehler aufgefallen.

Aus großer Entfernung fehlen in den Reflexionen viele Details wie Bäume oder Gebäude. Beim Näherkommen werden zwar mehr Details sichtbar, stellenweise sind die Objekte aber unvollständig.

Spiegelt sich zum Beispiel ein Baum im Wasser, ist nur der Stamm zu sehen. Von Blättern und Ästen keine Spur. Mit »SSR« ist wiederum Blattwerk vorhanden.

In Dungeons, wo ihr tendenziell näher an den Objekten dran seid, sieht die Sache wieder anders aus. Hier macht Raytracing beziehungsweise Hardware-Lumen seine Arbeit (wie in den Bildern oben zu sehen). Zumindest sind uns in den Höhlen und Abwasserkanälen bisher keine Grafikfehler aufgefallen.

Eine 100 Prozent zufriedenstellende Lösung gibt es derzeit nicht

Bis ein Update für Oblivion Remastered das Grafikproblem möglicherweise behebt, muss man sich also mit einem der Probleme abfinden:

Screen Space Reflections (SSR ), was für teils unschöne Grafikfehler sorgt, aber dadurch immerhin einige Details erhalten bleiben.

), was für teils unschöne Grafikfehler sorgt, aber dadurch immerhin einige Details erhalten bleiben. Raytracing, das vor allem in Dungeons für schöne Reflexionen sorgt, in der offenen Welt aber zum Teil Details vermissen lässt.

Raytracing (»Hardware Lumen RT«) sorgt für einen ordentlichen Grafikhunger, sodass die Wahl für einige Spieler ohnehin überflüssig sein könnte. In der offenen Welt müssen wir selbst auf moderneren Grafikkarten Frame Generation einschalten, um über die magischen 60 FPS zu kommen.

15:29 Oblivion Remastered - 19 Jahre später und es kickt wieder voll rein!

