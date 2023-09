1:35:36 Oh Gott, Micha spielt Géraldines Lieblingsspiel

Tätää! Herzlich willkommen und hereinspaziert, Sie befinden sich hier mitten in der 100. Folge unseres Spieleentdeckungs-Podcasts »Was spielst du so?«

In diesem 15-Minuten-Podcast (der heute zu einem 90-Minuten-Podcast wird) reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Zur Feier dieses ganz besonderen Anlasses hat Micha Géraldines neuntliebstes Spiel aller Zeiten gespielt: Gabriel Knight 2! Von verstümmelten Leichen über Weißwürste bis hin zu Werwölfen hat dieser Bayern-Krimi alles, was das Herz begehrt. Ach ja, dann wird das Ganze ja auch noch von realen Schauspielern verkörpert, die mit der Subtilität einer Kreissäge jede Szene zu einem Kunstwerk machen.

Wie schafft Gabriel Knight 2 den Spagat zwischen Trash und packender Story? Was hat das alles mit König Ludwig II. zu tun? Und was denkt Micha nach diesem Trip über Géraldine? All das und mehr hört ihr als Podcast oder seht ihr als Video in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Link zum Podcast-Inhalt

Mehr Talks & Podcasts

Noch mehr Video-Talks findet ihr bei GameStar Talk hier auf GameStar.de und natürlich auf unserem YouTube-Kanal, den ihr natürlich auch abonnieren könnt.

Ihr könnt natürlich auch weiterhin unseren regulären GameStar-Podcast hören, in dem wir Themen und einzelne Spiele länger und tiefer besprechen. Außerdem erscheinen regelmäßig Bonusfolgen für unsere Plus-Mitglieder, zum Beispiel ausführliche Industrie-Analysen oder Blicke hinter die Redaktionskulissen.

Und wir freuen uns über Tipps, welche Spiele wir mal in »Was spielst du so« behandeln sollen - schreibt es uns in die Kommentare.