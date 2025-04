Wann bekommt ihr One UI 7? Das ist wohl der Zeitplan für knapp 40 Galaxy-Handys

Galaxy-Smartphones wie das A53 oder Flip4 erhalten viel später Android 15 beziehungsweise One UI 7.

Seit dem 07. April verteilt Samsung das Update auf One UI 7 an die ersten Geräte. Besitzerinnen und Besitzer eines aktuellen Galaxy-Handys wie der S24-Serie warten geduldig auf den Download.

Andere User müssen leider noch länger auf das große Update warten. Wie aus einem Forenbeitrag aus Südkorea hervorgeht, gibt es nun konkrete Details, wann man ungefähr mit One UI 7 für sein Galaxy-Handy rechnen kann.

Die Liste wurde offenbar über die Members-App in Südkorea geteilt.

One UI 7: Das ist der vorläufige Zeitplan

April 2025:

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab s10+

Mai 2025:

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A16

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Juni 2025:

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active4 Pro

Die Liste enthält weitere Geräte, die hierzulande nicht vertrieben werden, darunter die Quantum- oder Jump-Serie. Außerdem fehlen in der Update-Liste noch wichtige Modelle wie das Galaxy A54 und A55. Das Galaxy A55 könnte noch im April mit One UI 7 versorgt werden, immerhin wurde es in bestimmten Regionen für die Beta zugelassen.

Einen offiziellen Beitrag im Samsung Newsroom zum Rollout von One UI 7 respektive Android 15 gibt es derzeit noch nicht. Der Hersteller dürfte dies aber nachholen.

Alle Informationen zu den Neuerungen rund um One UI 7 haben wir in den folgenden Artikeln zusammengefasst:

Im April könnte uns eine weitere Überraschung von Samsung erwarten. Im Januar 2025 hat der Hersteller das Galaxy S25 Edge vorgestellt. Das ultradünne Android-Smartphone könnte im April dieses Jahres vorgestellt werden und ab Werk mit One UI 7 auf den Markt kommen. Neben Samsung scheint auch Apple ein ultradünnes Smartphone zu planen. Das iPhone 17 Air soll im September auf den Markt kommen.