One UI 7 für Galaxy S24, S23 und mehr: Erneut schlechte Update-Nachrichten für rund 20 Samsung-Geräte

Das Update auf One UI 7 respektive Android 15 für Samsung-Smartphones steht unter keinem guten Stern. Erst kürzlich sorgte ein Gerücht über den Start des Updates für schlechte Stimmung.

Nun soll ein neuer Leak von Samsung selbst zeigen, wie weit das Update tatsächlich noch entfernt ist. Demnach werden die ersten Geräte erst Mitte April mit dem großen Update versorgt (via Sammobile).

Wie immer sind Leaks und Gerüchte mit Vorsicht zu genießen. Samsung hat sich noch nicht offiziell zu einem Release-Termin für One UI 7 geäußert.

Wenn die Informationen korrekt sind, ergibt sich folgender Update-Zeitplan für One UI 7:

18. April 2025:

Galaxy S24, s24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

25. April 2025:

Galaxy S23, s23, S23 Ultra

Galaxy A54

Galaxy A55 (?)

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

16. Mai 2025:

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

23. Mai 2025:

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold3

Die vorläufige Liste ist jedoch noch unvollständig, da noch weitere Geräte mit One UI 7 ausgeliefert werden. Außerdem fehlt das Galaxy A55 in der Liste des Leaks. Es ist gut möglich, dass für die restlichen Smartphones und Tablets noch kein genaues Datum feststeht.

Wie im letzten Jahr ist es sehr wahrscheinlich, dass die Einsteigergeräte erst nach Mai 2025 mit dem Update versorgt werden.

Android 16 steht vor der Tür

In diesem Jahr erwartet uns die neue große Android-Version besonders früh, wie Google bereits angekündigt hat. Das große Update soll im zweiten Quartal 2025 erscheinen.

Die Entwicklerkonferenz von Google beginnt am 19. Mai. Auf der Keynote könnte der Suchmaschinenriese weitere Details zur neuen Version bekannt geben.

Die gute Nachricht: Samsung wird das Update auf One UI 8 voraussichtlich im gewohnt schnellen Zyklus bereitstellen, dafür aber kein Zwischenupdate in Form von One UI 7.1 an den Start bringen.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald es neue Informationen zum Release von One UI 7 gibt.

Was haltet ihr von der Verzögerung von One UI 7? Habt ihr genug Geduld oder ist das für euch ein Grund, zur Konkurrenz zu wechseln? Auf welche Neuerungen des Updates freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!