OpenAI eröffnet seine Version eines App Stores

OpenAI hat offiziell den GPT Store eröffnet, eine Plattform, auf der Benutzer und offizielle Partner des Tech-Konzerns maßgeschneiderte Versionen von ChatGPT mit der Community teilen können. Darunter finden sich beispielsweise GPTs für Wanderrouten, Brettspiele und vieles mehr.

Außerdem hat die US-Firma angekündigt, dass Nutzer, die erfolgreiche GPTs erstellen, bald bezahlt werden sollen – doch vorerst nur in den USA.

Was sind GPTs? GPTs sind spezialisierte Versionen von ChatGPT, die auf bestimmte Tätigkeiten und Themenfelder trainiert wurden. Vom Schreiben von Texten, über Programmierung, bis hin zur Erzeugung von Kunstwerken, gibt es alle möglichen GPTs, die euch im Alltag unterstützen können.

Drei Millionen GPTs & mehr

Eines gleich vorweg: Der Zugang zum GPT Store ist exklusiv für Nutzer von ChatGPT Plus, Enterprise oder dem neuen Teamplan und ist damit kostenpflichtig. Ihr könnt euch den Store allerdings auch ohne Abo anschauen, solange ihr nicht eingeloggt seid, ansonsten werdet ihr darauf hingewiesen, dass ihr ein Abo haben müsst. Loggt euch also bei ChatGPT aus, wenn ihr kein Abo habt und besucht dann die Store-Seite.

Mit einer monatlichen Gebühr von 23,80 Euro (20 US-Dollar) bietet ChatGPT Plus den Zugang zum GPT Store und ermöglicht die Nutzung von GPTs in verschiedenen Kategorien.

Der GPT Store. Hier seht ihr GPTs, die vorgestellt werden, oder gerade besonders beliebt sind. (Bild: OpenAI)

Was finde ich im GPT Store? Im GPT Store werden wöchentlich empfehlenswerte CPTs vorgestellt. Der Store dient hauptsächlich zur Orientierung, denn laut OpenAI sollen schon über drei Millionen GPTs zur Verfügung stehen.

Der Store enthält dabei ein vielfältiges Angebot an GPTs, die von OpenAIs Partnern und der Community entwickelt wurden.

Momentan werden auf der Startseite zum Beispiel die GPTs AllTrails, Consensus, Code Tutor und Books vorgestellt. AllTrails empfiehlt Naturpfade, während Consensus (ehemals ResearchGPT) Zugang zu 200 Millionen wissenschaftlichen Arbeiten bietet. Code Tutor, entwickelt von der Bildungsplattform Khan Academy, überprüft euren Computercode und gibt Verbesserungsvorschläge. Books, obwohl vage beschrieben, scheint Buchempfehlungen zu bieten.

Kann ich selbst GPTs erstellen? Allerdings! Laut OpenAI braucht man dafür nicht einmal Programmierkenntnisse. Ihr klickt euch einfach durch den GPT-Editor und folgt den Anweisungen. Eine genaue Anweisung findet ihr auf der Webseite von OpenAI.

OpenAI betont die Bedeutung der Einhaltung der Regeln, um die Plattform sauber zu halten. Verstöße gegen Privatsphäre, Schädigung des Wohlbefindens anderer oder die Verbreitung von Fehlinformationen werden nicht toleriert. Bei Verstößen wird die Fähigkeit zur Freigabe oder Monetarisierung eingeschränkt. Benutzer werden ermutigt, Regelverstöße zu melden.

Mit GPTs Geld verdienen

In der Ankündigung des GPT Stores erwähnt OpenAI, dass die Ersteller von GPTs unter Umständen Geld mit ihren Kreationen verdienen können.

Dabei sollen vor allem Ersteller von besonders erfolgreichen GPTs für ihre Mühen entlohnt werden. Vorerst wird das nur für Nutzer in den USA möglich sein. Genauere Informationen und ein Plan für mögliche Einnahmen der Nutzer soll noch im ersten Quartal 2024 folgen.

Ob oder wann wir in Deutschland auch durch das Erstellen von GPTs Geld verdienen können, ist noch nicht klar.

Was haltet ihr von dem GPT Store und dass er nur für Plus-Nutzer verfügbar ist? Nutzt ihr ChatGPT Plus und habt bereits GPTs erstellt? Erzählt uns gerne von euren Erfahrungen! Welchem zweck dient euer GPT? Wie interessant fändet ihr eine Möglichkeit mit GPTs Geld zu verdienen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!