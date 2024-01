»Andere Entwickler sollten daraus lernen« - Palworld-Spieler loben Verzicht auf gängige Mechaniken

Sogar eure Pals müsst ihr Palworld nicht fürs Schuften bezahlen.

Der Early-Access-Start von Palworld war ein voller Erfolg. Neben dem für viele Spielerinnen und Spieler gelungenen Mix aus Survival, Basenbau, Crafting und »Pokémon-Jagd« wird auch der Verzicht auf bestimmte Mechaniken gelobt. Entwickler Pocketpair möchte nämlich aktuell abgesehen vom Kaufpreis kein zusätzliches Geld von euch haben.

Fans über Palworld: »Einfach nur ein spaßiges Spiel«

Im Reddit diskutieren Fans, was Palworld ihrer Meinung nach richtig macht. Der Nutzer Chum_Bucket_Employee ist überzeugt, dass die Entwickler jedes Lob verdienen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Folgende Entscheidungen des Studios seien großartig:

Kein Battle Pass

Kein Shop mit kosmetischen Gegenständen

Keine Paywall für bestimmte Inhalte

Keine Mikrotransaktionen

Es wäre einfach gewesen, Skins in das Spiel einzubauen, Materialien in einem Shop anzubieten oder sogar für einzelne Pals Geld zu verlangen, so argumentiert der Spieler. Er hofft, dass andere Entwickler daraus lernen und verstehen, »dass die Leute diese Art von Spielen wirklich wollen«.

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Lob für den Multiplayer

In einem der beliebtesten Kommentare unter dem Post äußert sich der Nutzer LostMyMag positiv zum Multiplayer von Palworld. Ihr könnt nicht nur selbst als Host für eure Freunde fungieren, sondern auch dedizierte Server aufsetzen. Eine Funktion, die gerade bei Early-Access-Spielen häufig vermisst wird.

Beachtet jedoch, dass es zwischen die Steam- und Game-Pass-Version gerade beim Spielen miteinander große Unterschiede bei der Spieleranzahl gibt.

Wird das so bleiben?

Ob Palworld eine Form von zusätzlicher Monetarisierung bekommen wird, ist aktuell nicht bekannt. Dem offiziellen FAQ zum Early Access ist lediglich zu entnehmen, dass Pocketpair über DLCs nachdenkt.

Um die wird sich dann aber auch erst nach dem vollen Release gekümmert. Aktuell rechnen die Entwickler damit, dass Palworld etwa ein Jahr in der Testphase bleibt.

Waren der bislang fehlende Battle Pass oder Shop für euch ein großer Pluspunkt von Palworld oder hat euch das Gameplay einfach ausreichend überzeugt? Bis zu welchem Punkt würdet ihr das Spiel weiterhin unterstützen, sollten Mikrotransaktionen dazu kommen? Oder ist das für euch ein absolutes K.-o.-Kriterium? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.