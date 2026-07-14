Reddit-Nutzer zeigt: Euer Passwort ist immer schneller weg – aber nicht wegen KI

Neues Jahr, neue Erkenntnisse zur Passwortsicherheit: KI und Quantencomputer sind 2026 (noch) keine große Gefahr. (© VZ_Art über Adobe Stock)

Seit 2020 veröffentlicht die IT-Sicherheitsfirma Hive Systems jährlich eine Tabelle, die zeigt, wie lange ein Angreifer braucht, um ein gestohlenes Passwort zu knacken. Über den Reddit-Account »hivesystems« postete das Unternehmen jetzt im PCMR-Subreddit die Version für 2026.

Zur Erinnerung, worum es geht: Webseiten speichern Passwörter nie im Klartext, sondern als sogenannten Hash – eine Einwegverschlüsselung, die sich nicht direkt zurückrechnen lässt. Wird eine Datenbank gestohlen, bleibt Angreifern nur eine Methode: durchprobieren.

Ein Programm errät Millionen Kombinationen pro Sekunde, hasht jede davon und vergleicht sie mit der gestohlenen Datenbank. Diesmal ist die Rechenbasis eine gemietete Flotte aus 16 Nvidia-RTX-5090-Grafikkarten (gegenüber zwölf RTX 5090 aus dem Vorjahr).

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Die nackten Zahlen: Acht Zeichen reichen längst nicht mehr

Ein rein numerisches, achtstelliges Passwort ist laut Tabelle sofort geknackt. Bei ausschließlich Kleinbuchstaben dauert es zwei Wochen. Mischt ihr Groß- und Kleinschreibung, steigt die Zeit auf 12 Jahre, mit Zahlen zusätzlich auf 50 Jahre. Erst mit Sonderzeichen obendrauf kommt ihr bei acht Zeichen auf 132 Jahre – deutlich weniger als 164 Jahre in der 2025er-Tabelle für dieselbe Kombination.

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Was KI wirklich verändert – und was nicht

Hive Systems widmet der KI-Frage in diesem Jahr besonders viel Raum, weil sie am häufigsten gestellt wurde. Das Ergebnis ist zweigeteilt: KI senkt die technische Hürde, eine schlagkräftige Cracking-Flotte überhaupt zusammenzustellen – früher aufwendige Handarbeit lässt sich heute per KI-gestütztem Skript erledigen.

An der reinen Rechengeschwindigkeit pro Grafikkarte ändert das aber nichts, denn Passwort-Hashing ist stumpfe Rechenarbeit, kein Denkproblem.

Das zeigt sich auch bei spezialisierter KI-Hardware: Ein 30.000 US-Dollar teurer KI-Beschleuniger in Form von Nvidias H200 schnitt in Benchmarks beim reinen Passwort-Knacken nicht besser ab als eine gewöhnliche Gaming-Grafikkarte.

Setzt man direkt ein Sprachmodell auf die Aufgabe an, sinkt die Trefferquote laut einer zitierten Studie sogar auf unter 1,5 Prozent.

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Und die Quantencomputer?

Auch hier gibt Hive Systems Entwarnung für eure Passwörter: Der gefährliche Quantenalgorithmus (Shor) trifft vor allem Verschlüsselungsverfahren wie RSA, die euren Browser-Datenverkehr absichern – nicht aber gehashte Passwörter.

Der für Hashes relevante Algorithmus (Grover) halbiert widerum bestenfalls die effektive Stärke, was sich mit etwas mehr Zeichenlänge locker ausgleichen lässt.

Euer bcrypt-gehashtes Passwort bleibt also vorerst quantensicher; in Gefahr ist eher die Verschlüsselung, die aktuell durchs Netz fließt.

An den Grundregeln der Passwortsicherheit ändert sich demnach nichts: Länge schlägt Komplexität, jedes Konto braucht ein eigenes Passwort, und ein Passwort-Manager erledigt den Rest zuverlässiger als jedes Gedächtnis.