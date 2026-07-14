Burgen, (Nicht) John Wick und ganz viel Liebe: Die Indie Arena Booth der gamescom 2026 stellt ihr Line-Up vor

Wie immer warten Dutzende neue Spiele bei der Indie Arena Booth auf euch.

Viele von euch sind bekennende Indie-Fans, und auch in der Redaktion haben die meisten ein großes Herz für unabhängige Nischenkunst. Jedes jahr gucken wir daher gespannt zur Indie Arena Booth auf der gamescom rüber, dem größten Event für Indie-Spiele aus aller Welt.

Nicht nur Besucherinnen und Besucher der Messe in Köln haben was von der Indie Arena Booth. Viele Indie-Studios heben sich spannende Ankündigungen für diesen Zeitraum auf, also hoffen wir auch auf Release-Daten, DLCs und so weiter.

Jetzt ist das Line-Up für 2026 bekannt. Und das sieht spannend aus, nicht nur dank Stronghold 4. Wir verschaffen euch mal die Übersicht. Hier ein Trailer zur Einstimmung:

3:07 Indie-Regen: Das Line-Up der Indie Arena Booth 2026 bietet was für Fans aus jedem Genre

Autoplay

Was ist bei der Indie Arena Booth geboten?

Hier eine Auswahl möglicher Highlights, die ihr nicht übersehen solltet:

Stronghold 4 : Für viele von euch ein heiß erwarteter Strategietitel, der noch 2026 erscheint.

: Für viele von euch ein heiß erwarteter Strategietitel, der noch 2026 erscheint. Neon Abyss 2 : Fortsetzung eines beliebten Action-Indie-Hits mit grell-punkiger Optik.

: Fortsetzung eines beliebten Action-Indie-Hits mit grell-punkiger Optik. The 9th Dragon : Quasi John Wick in Voxel-Optik, mit brachialen Kämpfen und Schießereien aus nächster Nähe.

: Quasi John Wick in Voxel-Optik, mit brachialen Kämpfen und Schießereien aus nächster Nähe. Moonlighter 2 : Ziemlich beliebter Mix aus Rollenspiel und Laden-Sim, der vermutlich das Ende des Early Access bekannt gibt.

: Ziemlich beliebter Mix aus Rollenspiel und Laden-Sim, der vermutlich das Ende des Early Access bekannt gibt. Crowded: Städtebau, aber mit Krähen statt Menschen. Erinnert uns an Timberborn.

Die komplette Übersicht zum Line-Up findet ihr auf der offiziellen Website der Indie Arena Booth.

Außerdem findet ihr bei Steam eine offizielle Kurator-Seite, auf der auch die vorgestellten Indie-Spiele der letzten Jahre gelistet werden. Ihr könnt zum Beispiel danach filtern, welche gerade reduziert sind oder die besten Bewertungen haben.

Die Indie Arena Booth ist Teil der gamescom-Messe vom 26. bis 30. August 2026.

Freut ihr euch auf ein bestimmtes Spiel, das bei der Indie Arena Booth dabei sein wird? Oder spechtet ihr vor allem bei der großen Eröffnungs-Show, der Opening Night Live (ONL) mit Geoff Keighley, auf spannenden Spiele-Nachschub abseits des Mainstream? Falls ihr schon Favoriten erkoren habt, teilt sie doch gerne gleich unten in den Kommentaren.