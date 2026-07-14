House of the Dragon: Ist Sunfyre tot oder am Leben? Das Mysterium hat ausgerechnet Joffrey Baratheon schon vor 13 Jahren gelüftet

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) trifft in der neuen Folge von House of the Dragon erneut auf seinen Drachen Sunfyre. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler! Der folgende Artikel behandelt wesentliche Handlungselemente aus House of the Dragon, Staffel 3 sowie künftige Plotpoints aus den Büchern. Wenn ihr die Serie bislang nicht gesehen habt, dann lest ihr hier am besten nicht weiter.

In Game of Thrones und House of the Dragon stirbt eigentlich immer irgendjemand - deswegen schauen wir diese Fantasy-Serien ja so gerne. Denn dass das Leben unserer Lieblingsfiguren und -Drachen quasi ständig auf dem Spiel steht, verleiht George R.R. Martins Welt genau das richtige Maß an Spannung. Ein Bildschirmtod kann hinter jeder Ecke lauern.

Eines der in dieser Hinsicht dramatischsten Ereignisse in Staffel 2 von House of the Dragon war die Schlacht um Krähenruh. Denn hierbei finden nicht nur Rhaenys Velaryon (Eve Best) und ihr Drache den Meleys den Tod; auch König Aegon (Tom Glynn-Carney) und sein Drache Sunfyre stürzen während der Schlacht vom Himmel. Aegon überlebt schwer verletzt, seinen Drachen halten viele Zuschauer seitdem für tot.

Aber kann das stimmen? Denn eigentlich müsste Sunfyre (zu Deutsch: Sonnfeuer) im Laufe der weiteren Geschichte des Drachentanzes noch eine wichtige Rolle spielen. Die Ereignisse der neuen, vierten Folge von House of the Dragon fachen die Spekulationen um Sunyfres Schicksal nun wieder an.

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Worum geht's genau? In House of the Dragon Staffel 3 ist Thron-Prätendent Aegon II. nach seiner heimlichen Flucht aus der Hauptstadt Königsmund mit Ser Larys Strong (Matthew Needham) auf dem Weg nach Krähenruh. Auf dem Weg kommen sie genau an der Stelle vorbei, an der Aegon mit seinem Drachen im Laufe der zweiten Staffel abgestürzt ist. Der Körper von Sunfyre liegt auch Wochen nach der Schlacht noch leblos im Wald.

Aegon ist von der Szenerie tief betroffen, er umarmt und streichelt seinen vermeintlich toten Drachen zärtlich - und meint dabei, plötzlich Lebenszeichen bei Sunfyre zu erkennen, die den Zuschauern jedoch verborgen bleiben. Genaueres erfahren wir in der Szene nicht; denn Aegon und Larys sind von Schurken umzingelt, die Geld dafür verlangen, die beiden an den Drachen-Kadaver heranzulassen. Auf Larys' Anraten ziehen Aegon und er anschließend schnell weiter.

Die Serie lässt sich mit der Auflösung dieses Rätsels also gehörig Zeit. Dabei wissen aufmerksame Serien-Zuschauer bereits seit 13 Jahren, wie es mit Sunfyre und seinem Reiter weitergeht. Denn die Wahrheit hat ausgerechnet der verhasste König Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) in Game of Thrones Staffel 3 verraten. Jetzt geht's spoilermäßig wirklich ans Eingemachte!

Ist Sunfyre wirklich tot?

In Game of Thrones Staffel 3, Folge 4 besichtigen Joffrey und seine Verlobte Margery Tyrell (Natalie Dormer) die Große Septe von Baelor in Königsmund. Dabei erzählt ihr Joffrey vom grausamen Ende der früheren Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy):

Rhaenyra Targaryen wurde von ihrem Bruder ermordet, oder besser von seinem Drachen. Er fraß sie während ihr Sohn zusah.

Um welchen Bruder es sich handelt, wird in der Serie zwar nicht genau erwähnt, doch aus George R.R. Martins Buchvorlage wissen wir, dass Rhaenyra im späteren Verlauf der Geschichte von Aegon und seinem Drachen Sonnfeuer auf Drachenstein getötet wird. Denn nachdem dieser die Königin der Schwarzen Fraktion in seine Gewalt bringen kann, wirft er sie seinem Drachen zum Fraß vor; nur ihre Füße bleiben übrig.

Bei der Ausgestaltung der Ereignisse hat sich House of the Dragon - wie schon mehrfach - einige kreative Freiheiten gelassen. In der Buchvorlage kommen an Sunfyres Überleben nämlich gar nicht erst Zweifel auf. Der Drache verliert in der Schlacht von Krähenruh zwar einen halben Flügel und kann nicht mehr fliegen, allerdings wird er anschließend Stück für Stück wieder aufgepäppelt.

Vermutlich haben sich die Serienmacher hier zu einer Änderung entschieden, um mehr Spannung in die Serieadaption zu bringen. Die fünfte Folge von House of the Dragon, Staffel 3 erscheint in Deutschland am 20. Juli. Vielleicht erfahren wir dann ja mehr über Sunfyres Serien-Schicksal.