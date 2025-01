Weil Spieler von Path of Exile 2 frustriert sind, kehren viele jetzt zum Vorgänger zurück

Nach anfänglicher Begeisterung hat PoE 1 aktuell die Nase bei vielen Fans wieder vorn.

Path of Exile 2 wurde von vielen Fans sehnsüchtig erwartet, doch nach der Veröffentlichung zeigt sich, dass die hohen Erwartungen nicht für jeden erfüllt wurden. Zahlreiche Spieler äußern sich in den sozialen Medien frustriert über grundlegende Designentscheidungen und kehren deshalb überraschend gerne zum Vorgänger Path of Exile 1 zurück.

Und das kann mit seiner über ein Jahrzehnt gereiften Spielerfahrung plötzlich wieder reihenweise Fans gewinnen.

Ein Jahrzehnt Feintuning zahlt sich aus