Path of Exile 2 verwirrt Fans mit einer Klasse, die unmöglich klingt

Nächste Woche erfahren wir endlich mehr zu Path of Exile 2.

Grinding Gear Games lässt euch nicht mehr lange warten: Am 8. Dezember erscheint die nächste Erweiterung Affliction für Path of Exile auf dem PC, und die Fans sind wie immer bereits in heller Aufregung.

Doch das ist nicht alles: In einem kürzlich angekündigten Livestream am 30. November um 21:30 Uhr wird nicht nur die neue Liga vorgestellt, sondern es gibt auch frische Infos zum Nachfolger Path of Exile 2. Und ein erster Gameplay-Trailer wirft gerade viele Fragen auf.

Ist das der mysteriöse Mercenary?

Der neue Teaser-Trailer bringt gerade die Gerüchteküche zum Brodeln - aber schaut ihn euch zunächst am besten selbst einmal an:

0:37 Path of Exile 2 zeigt Gameplay zur bislang ungewöhnlichsten Klasse

Viele vermuten hinter den gezeigten Szenen, in denen eine Figur mit Mantel, Stahlhelm und Schrotflinte kämpft, die Vorstellung einer neuen Ascendancy-Klasse: des Mercenary. Diese neue Klasse wurde bereits vom Entwickler angekündigt, Gameplay gab es bislang aber nur von den neuen Klassen Mönch und Druide zu sehen.

Allerdings bringt der Clip auch viele Spieler ins Grübeln: Dass der Mercenary offenbar eine Shotgun verwendet, wirkt dabei fast schon nebensächlich. Denn der Charakter zeichnet sich nämlich durch seine Fähigkeit aus, zu laufen und gleichzeitig einen Schauer von Projektilen auf seine Gegner zu feuern.

Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit: Genau wie andere Action-RPGs steuert man in Path of Exile seinen Charakter mit der Maus. Doch diese wird in der Videoszene eigentlich zum Zielen benötigt.

Die Fans vermuten in den Kommentarbereichen auf YouTube und Reddit, dass die Figur hier womöglich mit den WASD-Tasten gesteuert wird. Realistischer erscheint allerdings, dass es sich bei der gezeigten Fertigkeit um einen Kanalisieren-Skill handelt, bei dem der Held automatisch rückwärts entgegen der Richtung läuft, in die er schießt.

Auch wenn Path of Exile 2 noch in weiter Ferne zu liegen scheint, so gibt es doch bereits konkrete Pläne für eine geschlossene Beta, die am 7. Juni 2024 für PC starten soll. Das Besondere: Diese Beta umfasst das gesamte Spiel, welches nun als eigenständiger Titel behandelt wird, und wird so lange dauern wie eine übliche Liga in Path of Exile - also rund drei bis vier Monate.

Eines ist sicher: Die Fans von Path of Exile dürfen sich auf spannende Zeiten freuen. Teilt eure Erwartungen und Theorien in den Kommentaren – was erhofft Ihr euch von der Affliction-Erweiterung und den kommenden Ankündigungen zu Path of Exile 2?