»Ich bin ein Idiot« – PC-Bastler findet Fehler ein Jahr lang nicht, obwohl er ihn die ganze Zeit wahrnimmt

Manchmal ärgert man sich am PC mit Dingen herum, die man sich leicht hätte ersparen können. Das ist auch einem Reddit-Nutzer passiert, der laut eigener Aussage ein Jahr lang einen extrem lauten PC ertragen hat - und das völlig unnötig. Aber was genau ist passiert?

Im Zuge eines Umzugs im Sommer 2021 wurde sein CPU-Kühler etwas verbogen. Seine Reparaturmaßnahmen halfen nicht und die Temperatur des Prozessors kam in gefährliche Bereiche . Also hat er das kaputte Modell des Kühlers durch eine neue Variante desselben Typs ersetzt.

Den Rechner nutzte er zuvor fünf Monate lang nicht. Wie laut er genau war, konnte er deshalb nicht mehr sagen. Im Laufe des letzten Jahres kam ihm sein PC aber dennoch wesentlich lauter vor zuvor ( Er klang wie ein Düsenjet ). Der Verdacht des Besitzers: Die zahlreichen Umzüge habe Spuren hinterlassen. Ein kleinerer Raum als zuvor verschärfte das Problem der hohen Lautstärke zusätzlich.

Sommer-Sorgen bringen die Wende

Gepaart mit der extremen Lautstärke des PCs haben hohe Außentemperaturen vor kurzem dafür gesorgt, dass der Reddit-Nutzer lieber noch mal die Temperaturen checken wollte. Frei nach dem Motto Was ich weiß, macht mich heiß . Aber sogar das Gegenteil war der Fall! Die CPU lag im Leerlauf bei sehr niedrigen Werten im Bereich von nur knapp über 30 Grad.

Des Rätsels Lösung: Der PC war nicht etwa derart laut, weil die Temperaturen der CPU so hoch lagen und der Kühler deshalb Schwerstarbeit verrichten musste, sondern wegen einer falschen UEFI-Einstellung. Statt die Drehzahl wie üblich in Abhängigkeit von der Temperatur der CPU zu regeln, lief der Lüfter stets mit 100 Prozent.

Wenn man gegenüber der Lautstärke eines PCs empfindlich ist, scheint es kaum vorstellbar, dass man diese Einstellung erst nach einem Jahr überprüft. Der Besitzer war in diesem Fall aber offenbar nicht empfindlich genug und hat sein Schicksal stattdessen erstmal ertragen, wenn auch nur mit Hilfe von geschlossenen Kopfhörern, wie er sagt.

In den Kommentaren zu dem Beitrag gibt er gleichzeitig dennoch an, dass der Unterschied mit korrekter UEFI-Einstellung zum Zustand davor wie der zwischen Tag und Nacht sei - und dass er sich wünschte, er hätte diesen Frieden und diese Ruhe schon das letzte Jahr über genießen können.

Während der PC-Besitzer in diesem Fall durch einen Fehler mit einem unnötig lauten Rechner zu kämpfen hatte, kann es durch eine kleine Unachtsamkeit auch passieren, dass die CPU-Temperatur wirklich unnötig hoch liegt, wie der folgende Fall zeigt:

CPU zu heiß: Spieler bemerkt groben Baufehler erst nach zweieinhalb Jahren

Mit diesen Kühlern bleibt der PC cool

Wie ihr selbst auf die sichere Seite gelangt

Ein sehr praktisches Tool, um sowohl die Temperaturen eures PCs als auch die Drehzahl der Lüfter zu überprüfen, ist HWInfo. Ihr seht es im Screenshot weiter oben im Einsatz. Welche Sensoren zum Auslesen genau vorhanden sind, hängt von eurer Hardware ab.

Grundsätzlich ist HWInfo aber eine sehr gute Anlaufstelle für alle wichtigen Daten eurer PCs. Das Tool und noch mehr praktische Helferlein findet ihr hier:

Welche Temperaturen bei einer CPU als unkritisch anzusehen sind, erfahrt ihr im Artikel CPU-Temperatur auslesen: Warum es wichtig ist und wie es funktioniert. Entscheidend ist dabei vor allem, dass der Prozessor unter Last nicht zu heiß wird.

Hätte euch so etwas auch passieren können oder ist es sogar schon mal passiert? Habt ihr in der Vergangenheit andere unnötige Fehler mit eurer PC-Hardware gemacht, über die ihr euch heute noch ärgert? Oder lief bei euren Rechnern bislang alles rund? Schreibt es gerne in die Kommentare!