Die Pixel-9-Reihe soll spannende KI-Features bekommen, eines davon ähnelt sogar Windows Recall

Am 13. August stellt Google vorzeitig seine neueste Smartphone-Generation vor. Wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass neue KI-Funktionen mit an Bord sein werden.

Das Portal Android Authority will nun Details zu den Funktionen erfahren haben, die mit der Pixel-9-Serie eingeführt werden.

Warum das wichtig ist: Eine der drei Features ähnelt der verpönten Recall-Funktion von Microsoft, scheint aber harmloser zu sein:

Screenshots : Mit dieser Funktion können wohl »hilfreiche Details« aus den Screenshots gespeichert und bearbeitet werden. Auch eine Suche ist anscheinend möglich. Ein Unterschied zu Recall: Die Google-Version scheint nur manuell erstellte Screenshots zu verarbeiten. Außerdem kann die Option jederzeit aktiviert und deaktiviert werden.

: Mit dieser Funktion können wohl »hilfreiche Details« aus den Screenshots gespeichert und bearbeitet werden. Auch eine Suche ist anscheinend möglich. Ein Unterschied zu Recall: Die Google-Version scheint nur manuell erstellte Screenshots zu verarbeiten. Außerdem kann die Option jederzeit aktiviert und deaktiviert werden. Add Me : Die Funktion liest sich wie das Gegenteil von Magic Eraser. Anstatt Personen aus einem Bild zu entfernen, ist es mit »Add Me« wohl möglich, Personen zu einem Gruppenfoto hinzuzufügen.

: Die Funktion liest sich wie das Gegenteil von Magic Eraser. Anstatt Personen aus einem Bild zu entfernen, ist es mit »Add Me« wohl möglich, Personen zu einem Gruppenfoto hinzuzufügen. Studio: Die Funktion wird im Bericht nicht näher erläutert. Es könnte sich aber um eine KI-Funktion handeln, mit der Sticker und andere Bilder erstellt werden können, ähnlich dem von Apple vorgestellten »Image Playground«.

Im Detail: Die drei KI-Funktionen sollen in den Einstellungen des Smartphones unter dem Banner »Google AI« neben Circle to Search und Gemini zu finden sein.

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, fügt Google mit Add Me neben Best Take und Magic Editor eine weitere Komponente zur Bearbeitung von Fotos hinzu.

Welche Funktionen uns darüber hinaus während der Präsentation vorgestellt werden, bleibt bis zum Event abzuwarten. Möglicherweise findet Zoom Enhace endlich seinen Weg auf die Google-Smartphones. Die Funktion wurde erstmals auf dem Pixel-Event 2023 vorgestellt, aber bis heute nicht integriert.

Was haltet ihr von Googles kommenden AI-Features? Findet ihr die vermeintliche Screenshot-Funktion spannend oder ähnlich beunruhigend wie Windows Recall? Was haltet ihr von den Foto-Funktionen? Welche Features sollte Google noch in die Pixel 9-Serie integrieren? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!