Zusätzlich zu Android 16 erhalten Pixel-Smartphones jetzt ein weiteres Update mit neuen Funktionen

Die Pixel-Handys von Google haben kürzlich gleich zwei größere Updates erhalten.

Der 10. Juni 2025 war ein ziemlich ereignisreicher Tag für alle, die ein Pixel-Smartphone ab der sechsten Generation besitzen. Neben dem Update auf Android 16 hat Google nämlich am selben Tag auch noch einen Pixel Drop ausgerollt. Wir zeigen euch, was drinsteckt.

Pixel VIPs, benutzerdefinierte Sticker und mehr

Mit den Pixel Drops liefert Google immer wieder exklusive Features für die hauseigenen Smartphones und Tablets, die in der Form nicht im »regulären« Android enthalten sind. Android 16 kommt zwar auch zuerst auf Pixel-Handys, wird in der Folge aber in Zukunft auch auf Geräte anderer Hersteller ausgerollt.

Die wichtigsten neuen Features auf einen Blick:

Pixel VIPs: Einzelne Kontakte können als »VIPs« markiert werden. Sie tauchen dann in einem eigenen Widget inklusive Geburtstagserinnerungen, Nachrichten und mehr auf.

Einzelne Kontakte können als »VIPs« markiert werden. Sie tauchen dann in einem eigenen Widget inklusive Geburtstagserinnerungen, Nachrichten und mehr auf. KI-Sticker: Mit Pixel Studio können direkt in Gboard eigene Sticker erstellt werden. Dafür muss nur ein Prompt eingegeben werden. Nur für Pixel 9 und aufwärts.

Mit Pixel Studio können direkt in Gboard eigene Sticker erstellt werden. Dafür muss nur ein Prompt eingegeben werden. Nur für Pixel 9 und aufwärts. KI-basierte Bildbearbeitung: Google Fotos soll bald noch mehr Möglichkeiten bieten, Bilder mit wenigen Klicks zu bearbeiten.

Einen Trailer und einen Blogpost zum neuen Pixel Drop hat Google ebenfalls veröffentlicht:

1:32 Neuer Pixel Drop im Juni 2025: Das steckt drin

KI bleibt das wichtigste Thema

Nicht nur, aber bei Google dreht sich in den vergangenen Monaten und Jahren nahezu alles um Künstliche Intelligenz. Die aktuellen Modelle der »Pixel 9«-Serie sind schon von Haus aus mit einer langen Liste an KI-Features ausgestattet und bekommen jetzt noch einige weitere dazu.

Die Möglichkeit, mit nur ein paar Worten eigene Sticker zu erstellen, dürfte dabei potenziell spaßig werden. Falls mal nicht das passende Emoji zur Hand ist, lässt sich einfach ein passendes generieren.

Das Feature soll zudem auch mit eigenen Fotos funktionieren. Aus einem lustigen Schnappschuss wird so im Handumdrehen ein ausgeschnittener Sticker, der bis in alle Ewigkeit verwendet werden kann.

Interessant dürfte auch die KI-basierte Bildbearbeitung werden, die allerdings erst »bald« nachgeliefert werden soll. Schon jetzt gibt es etwa mit dem magischen Radierer oder Lichtverbesserungen einige spannende Möglichkeiten auf den Pixel-Handys.

Der Rollout des Updates ist am 10. Juni 2025 gestartet und wird über mehrere Wochen hinweg durchgeführt.

Was haltet ihr von den neuen Features? Nutzt ihr selbst ein Pixel-Handy?