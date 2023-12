Sony bastelt wohl am PlayStation-Controller der Zukunft, der euch das Spielen erleichtern soll

Arbeitet Sony an der nächsten Version des DualSense-Controllers? (Quelle: Sony)

Arbeitet Sony an einer neuen Version des »DualSense«-Controllers für die PlayStation 5? Das geht zumindest aus einem Bericht des Portals Gamerant hervor, welcher sich auf ein neu eingereichtes Patent bezieht.

Im Gegensatz zum »DualSense Edge« genannten Premium-Controller, der derzeit nicht nur mit einem Premium-Preis, sondern auch mit einem Qualitätsproblem auf sich aufmerksam macht, soll es sich hier um einen direkten Nachfolger handeln.

Dieser neue Controller soll mit zwei signifikanten Änderungen im Vergleich zum derzeitigen Standard-Gamepad aufwarten. Das Stichwort hier (natürlich): Künstliche Intelligenz.

Laut dem Patent soll eine neue KI-Assistenz euer Verhalten beim Spielen analysieren und im Bedarfsfall Hilfestellungen geben können.

Konkret genannt wird etwa das Aufleuchten von Buttons oder Schultertasten, die während der Spielsitzungen klar ersichtliche visuelle Hinweise geben sollen - eine Assoziation mit Quick-Time-Events scheint nicht abwegig.

Daneben soll ein solcher »DualSense V2« das von Spielen allenfalls nur sporadisch genutzte Touchpad gänzlich ersetzen. Stattdessen könnte laut dem Patent ein kleiner Touchscreen in der Mitte des Controllers als Schaltzentrale dienen.

Die erwähnten Hinweise, die euch der Controller per beleuchteten Tasten aufzeigen will, könnten so auch in Klartext auf dem kleinen Bildschirm erscheinen. Denkbar wäre auch eine Anbindung an das Smartphone, um etwa Benachrichtigungen vom Handy aufspielen zu lassen.

Vorläufig bleibt es aber nur bei Gedankenspielen, wie so ein neuer Controller aussehen könnte - schließlich reicht Sony regelmäßig Dutzende Patente ein.

Im Jahr 2022 etwa hat das japanische Unternehmen laut Statista-Datenerhebung rund 1.400 solcher Patente eingereicht, von denen nur die wenigsten das Licht der Welt erblickt haben oder dies zeitnah tun werden.

Eine höhere Priorität als der neue Controller dürfte das aktuelle Problem rund um gesperrte Sony-Konten besitzen, das derzeit in den sozialen Medien für Aufruhr sorgt:

Jetzt seid ihr gefragt: Ist ein Touchscreen mitten auf dem Controller eine nützliche Idee oder würdet ihr eine solche Funktion gar nicht benötigen? Sind Tastenbeleuchtungen im Stile von Quick-Time-Events ein nützliches Hilfsmittel oder vor allem störend? Welche Neuerungen wünscht ihr euch von einem Nachfolger des DualSense-Controllers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!