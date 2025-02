PS5 Pro: Mod behebt »einen der größten Designfehler« der Sony-Konsole

Die PS5 Pro in rechteckig - so hätte die Sony-Konsole laut einem Modder von Anfang aussehen sollen. (Bildquelle: Devyn Johnston via YouTube)

Als die PlayStation 5 vor etwas mehr als viereinhalb Jahren erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde, brach für Sony-Verhältnisse eine gigantische Diskussion los. Der Stein des Anstoßes: das weiße, geschwungene Design der PS5, die vom altbewährten Aussehen der Vorgänger abkehrte.

Nur wenige Konsolen polarisierten so sehr anhand ihrer Optik. Im Zuge des Mid-Gen-Upgrades auf die PlayStation 5 Pro sah Sony keinen Grund, an dem Aussehen der Konsole zu rütteln (und nahm nebenbei noch eine Preisdiskussion auf).

Zumindest im Hinblick auf die Optik konnte Hardware-Modder Devyn Johnston selbst Hand anlegen. In einem kurzen YouTube-Video zeigt Johnston, wie er den seiner Meinung nach »größten Designfehler der PS5 Pro« behebt:

Der angeprangerte Designfehler der PS5 (Pro) lässt sich Johnston zufolge am ehesten beobachten, wenn diese waagerecht abgelegt wird. Die Konsole ist asymmetrisch und sieht laut dem YouTuber weder schön aus noch lässt sich diese in dieser Orientierung eben aufstellen.

Um dieses Problem zu beheben, griff Johnston zu einer von Sony vorgesehenen Mechanik: Die Abdeckungen der PlayStation 5 sind abnehmbar. Dieses »Backpanel« wurde vom YouTuber von Grund auf neu entworfen, um den wahrgenommenen Designfehler zu beheben. Der Entwicklungsprozess umfasste mehrere Schritte:

Johnston verwendete einen eigener Aussage zufolge hochpräzisen 3D-Scanner (Creality CR-Scan Raptor), um die exakte Geometrie der PS5 zu erfassen. Dies ermöglichte es ihm, die genauen Positionen der Befestigungsclips zu bestimmen.

Es bedurfte allerdings mehrere Versuche, um die Clip-Positionen perfekt einzustellen und sicherzustellen, dass die neuen Panels ohne Lücken oder Versatz passen würden.

Im Anschluss ging es an den Druck der Prototypen der neuen Panels, die zumindest die gewünschte Designanpassung erbrachten.

Das finale Design kombiniert Elemente der PS4 und der Xbox One S. Die sandwichartige Struktur umschließt die Konsole oben und unten, während das glänzende schwarze Panel mit den USB-Anschlüssen an der Vorderseite sichtbar bleibt.

Das Lüftungsmuster wurde indes von der erwähnten Xbox One S inspiriert, um eine verbesserte Wärmeableitung zu gewährleisten. An dieser Stelle erklärt Johnston auch, dass dieses Muster zur Kommerzialisierung des Projekts noch überarbeitet werden müsse, um mögliche Rechtsprobleme mit Microsoft zu vermeiden.

Auf der Webseite »DevynPC« können Interessierte indes ein eigenes Exemplar der »BoxPlates« vorbestellen. Johnston legt als Preis hierfür 85 US-Dollar (rund 82 Euro) unabhängig der gewählten Farbe oder zugrundeliegenden PlayStation-Konsole an. Eine Anleitung zum Nachbauen liefert der YouTuber hingegen nicht.