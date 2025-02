Fans von physischen Medien mussten bei Sony im vergangenen Jahr Shawn genug Layden.

Die PlayStation 6 wirft ihre Schatten voraus: Schon in zwei Jahren soll die nächste Generation der Sony-Konsole auf dem Markt erscheinen. Darauf deutet zumindest das Gerücht des finalisierten Chipdesigns hin.

Der Release der PlayStation 5 Pro hingegen ist nach lange vor sich her brodelnder Gerüchteküche vor knapp drei Monaten erfolgt. Mit zwei Kritikpunkten musste die Konsole vom Start weg leben.

Neben dem für viele zu hohen Einstiegspreis von 800 Euro war der potenziellen Kundschaft auch das fehlende Laufwerk ein Dorn im Auge.

Zwar ließ sich das Laufwerk nachrüsten – womit der Preis gefährlich nahe an die 1.000-Euro-Grenze gelangte –, doch die Sorgen um ein Ende der physischen Medien bei Sony nahmen an Fahrt auf.

Auch andere Unternehmen verabschieden sich sukzessive von physischen Datenträgern. Unter anderem hat Disney vor knapp einem Jahr DVDs und Blu-Rays auf dem größten Markt den Rücken gekehrt.

Wohin mit den Discs, PS6? Ex-Sony-Manager gibt Einschätzung

Shawn Layden machte sich in der Spiele- und Konsolenindustrie einen Namen als Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE) America gemacht.

Inzwischen arbeitet Layden als strategischer Berater von Tencent Games.

Im Gespräch mit KiwiTalks ging es allerdings primär um die Geschichte der Sony PlayStation sowie den Ausblick auf die Zukunft. Einen ähnlichen Ausblick haben wir in unserem famosen GS-Podcast übrigens vor viereinhalb Jahren gewagt – beurteilt am besten selbst, wie richtig oder falsch wir lagen:

In den Augen von Layden kann Sony es sich nicht leisten, komplett auf physische Medien zu verzichten. Der große Konkurrent in Form der Microsoft Xbox habe mit einer komplett digitalen Strategie mehr Erfolge verzeichnen können; insbesondere in wichtigen Märkten wie den USA und Kanada.

Hier waren die Voraussetzungen schlicht »besser« für eine rein digitale Konsole. Sony hingegen ist laut Layden Marktführer in rund 170 Ländern, die in diesem Kontext alle unterschiedlich evaluiert werden.

Über den Weltmarkt gesehen ist die PS5 mit einem Disc-Laufwerk schlicht beliebter, wie unter anderem Zahlen des Marktforschungsinstituts Circana belegen. Bis zum vergangenen September machte die rein digitale Version lediglich 18 Prozent der Konsolenverkäufe aus.

Zwei Zielgruppen werden in der Disc-Frage explizit genannt

Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die Frage, welche Nutzer welche Konsole kaufen, ist laut Layden ein selten berücksichtigter: Die PlayStation ist die beliebteste Konsole in Militärbasen rund um die Welt.

Hier gebe es nur selten stabile Internetverbindungen für den Privatgebrauch, die den Download mehrerer hundert Gigabyte mindestens unangenehm gestalten.

Ähnliches gelte auch für die unzähligen Athleten, die für ihren Sport um die Welt reisen und die PlayStation mit auf ihre Hotelzimmer nehmen.

Beide Zielgruppen seien zwar nicht die größten, doch machen laut dem Ex-Sony-Manager einen »signifikanten Anteil« aus. Grundsätzlich sei Layden zufolge also nicht davon auszugehen, dass die Playstation 6 ohne irgendeine Möglichkeit daher kommt, physische Medien abzuspielen. Ob es sich hierbei aber erneut um ein separates Zubehör wie bei der PS5 Pro handelt, bleibt offen.