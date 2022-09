Die GameStar-Gründerväter erzählen, wie vor 25 Jahren alles begann

GameStar hätte keine 25 Jahre überlebt, wenn sie nicht auf einem großartigen Fundament erbaut wäre. Und dieses Fundament gelegt haben unsere Gründerväter*, die Michael Graf im Podcast empfängt:

Jörg Langer war Gründungs-Chefredakteur der GameStar, heute betreibt er das Spielemagazin Gamersglobal und ist zu hören im Spieleveteranen-Podcast.

Toni Schwaiger war der am Kürzesten amtierende stellvertretende Chefredakteur der GameStar-Geschichte, zeichnete für unseren Videofokus samt »Raumschiff GameStar« verantwortlich und arbeitet heute im Rettungsdienst.

Martin Deppe zählte von Anfang an zum Redaktionsteam von GameStar und avancierte schnell zu Tonis Nachfolger als stellvertretender Chefredakteur. Er gehört bis heute zur GameStar-Familie und schreibt weiterhin für uns - kürzlich beispielsweise den Test von Regiments.

Im Podcast erzählen die Drei aus den Gründertagen der GameStar - beziehungsweise »des« GameStar, für Jörg ist der Magazinname immer noch maskulin - wie »der Stern« eben auch. Wobei wir durchaus Glück hatten, dass unser Magazin heute nicht »GameFire« heißt. Oder »PC Spiele Professional«.

Gemeinsam sprechen wir darüber, wie und warum Jörg von unserem ehemaligen Verlag IDG angeheuert wurde, warum ein 10.000 Mark teures Faxgerät (jüngere Leute googeln hier bitte »Mark« und »Faxgerät«) zum Streit führte und was Jörg Martin versprechen musste, um ihn ins finstere Kellerbüro zu locken, das GameStar damals bewohnte.

In der Pilotfolge von »Raumschiff GameStar« seht ihr neben dem Gründungs-Redaktionsteam inklusive des kürzlich leider verstorbenen Mick Schnelle auch den damaligen IDG-Geschäftsführer York von Heimburg und Verlagsleiter Stephan Scherzer:

Toni erzählt nicht nur von blau gestrichenen Wänden (unserer Variante des Bluescreens), sondern auch, warum er die Chefredaktion damals schon nach wenigen Wochen wieder verlassen hat. Außerdem legte er als Videomagier den Grundstein für das bis heute erfolgreiche Video-Standbein der GameStar samt Youtube-Kanal.

Und Martin trauert seiner längst verkauften Flugvespa hinterher und erinnert sich an Bier-Exporte nach Amerika, um exklusive Screenshots zu ergattern, sowie an die enorm anstrengende Gründerzeit. So ein neues Magazin entsteht ja nicht aus Luft und Liebe, sondern als Ergebnis harter Arbeit.

*Ein wichtiger Gründervater fehlt in unserer Runde, nämlich Charles Glimm, der neben Jörg und Toni von Anfang an Teil des Gründerteams war. Micha hatte ihn für den Podcast angefragt, aber Charles wollte nicht mehr über die ollen Kamellen sprechen. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank für alles, was du damals für GameStar getan hast, Charles! Deine Arbeit als Textchef wird ebenso unvergessen bleiben wir dein Bellestar-Tagebuch aus Ultima Online und dein unvergleichlicher Cowboy-Look.

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.