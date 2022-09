Welche Rolle spielt GameStar eigentlich für Entwicklerstudios?

In ihrer 25jährigen Geschichte hat die GameStar nicht nur viele Spielerinnen und Spieler erreicht, sondern natürlich auch Menschen, die Spiele entwickeln. Ein Studio, das wir gewissermaßen entdeckt haben, bevor es überhaupt gegründet wurde, ist Mimimi Games aus München - das Team hinter Shadow Tactics sowie Desperados 3.

Talentscout Heiko Klinge erspähte Mimimi (und andere Studios) nämlich schon, als das Gründungsteam noch an der Mediadesign Hochschule studierte und das Projekt »Grounded« erschuf - das Heiko prompt als Vollversion für unsere Heft-DVD sicherte und zugleich im allerersten Youtube-Video der GameStar-Geschichte verewigte (siehe unten).

Das ist jedoch nicht nur Heikos Spürsinn zu verdanken, sondern auch dem Engagement des Mimimi-Gründers Johannes Roth, mit dem Micha und Heiko im Podcast auf den Werdegang des Studios und dessen GameStar-Verbindungen zurückblicken.

Denn Mimimi und GameStar haben noch viel mehr Berührungspunkte. Beispielsweise überfiel Johannes den nichtsahnenden Micha gleich zweimal mitten in der Nacht auf einer Party, um ihm The Last Tinker: City of Colors zu präsentieren.

Zur Ankündigung von Shadow Tactics wiederum schmiedeten Heiko und Johannes einen konspirativen Plan, von dem selbst der Publisher Daedalic nichts wusste. Wobei wir erst mal diskutieren mussten, wie das Genre von Shadow Tactics heißt - da gingen die Meinungen zwischen Johannes und der GameStar-Redaktion nämlich auseinander.

Aktuell arbeitet Mimimi an einem neuen - da haben wir das Genre - Schleich-Strategiespiel namens Projekt Süßkartoffel, zu dem sich Johannes noch nicht äußern möchte. Aber man wird doch wohl spekulieren dürfen!

Hier noch Heikos legendäres Video zu Grounded:

