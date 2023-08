Mimimi schließt: Trotz grandioser Spiele macht bald einer der besten deutschen Entwickler dicht

Fair Winds and Following Seas! Mimimi Games setzt zum letzten Mal die Segel.

Da ist nicht nur dem Logo des Studios zum heulen. Wie die in München ansässigen Mimimi Studios so eben offiziell bekannt gaben, wird das hochgelobte Entwicklerstudio bald vollständig geschlossen. In einem offenen Brief wenden sich die beiden Studiogründer Dominik Abé und Johannes Rothe an die Community und erklären, was es mit dem Ende des Studios auf sich hat.

Bislang galt das Studio als eines der zuverlässigsten deutschen Entwickler, dem regelmäßig einige der besten Strategie-Spiele des Jahres zu verdanken wahren. Mit Shadow Tactics und Desperados 3 hob das Studio das weitestgehend brach liegende Genre der Echtzeit-Taktik auf ein neues Niveau.

Zuletzt erschien zusätzlich erst das ebenfalls famose Shadow Gambit:

Ein selbstgewählter Abschied

Warum kommt trotz all des Lobes nun aber das Ende für Mimimi? Wie die Gründer selbst schreiben, hängt das Ende des Studios nicht ausnahmslos daran, dass man in finanzielle Nöte gerade wäre. Viel mehr ist davon die Rede, dass die stete Suche nach neuen Finanzierungen zu einer extremen persönlichen Belastung führte.

Die letzten eineinhalb Jahrzehnte über unser ganzes Leben der Arbeit an zunehmend ambitionierten Spielen zu widmen, forderte einen ziemlich großen persönlichen Tribut. Für uns und unsere Familien. Nach dem Release von Shadow Gambit haben wir beschlossen, dass die rechte Zeit gekommen ist, um unser Wohlergehen zu priorisieren und auf die Bremse zu treten, anstatt einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus zu starten.

Laut der Gründer habe der Qualitätsanspruch an ihre Spiele enorm viel von ihnen abverlangt und es wurde klar, das künftige Produktionen immer teurer und teurer werden würden. Gleichzeitig stieg das Interesse an dem von dem Studio bedienten Genre kaum an. Das finanzielle Risiko wäre also immer größer geworden.

Es handelt sich also um ein selbstgewählten Abschied zur rechten Zeit, bevor die Arbeit unter diesen Bedingung das Wohlergehen der Geschäftsführer gefährdet konnte oder finanziell unvernünftige Entscheidungen notwendig wurden.

Wie geht es jetzt weiter?

Gerade da es sich hierbei um keine Notbremse handelt, wird das Studio auch nicht augenblicklich geschlossen. Shadow Gambit bleibt das letzte Spiel aus dem Hause Mimimi, allerdings wird die Arbeit daran fürs erste Fortgesetzt. Man beginnt zwar nicht mit der Planung eines neuen Spiels, doch Updates und neue Inhalte sollen für Shadow Gambit noch entstehen. Ende des Jahres ist ein großer Content Drop geplant.