Im Steam Sale sind gerade 12 großartige Spiele mächtig reduziert

Bei Steam sind in der Midweek Madness Shadow Tactics und Crusader Kings 3 reduziert.

Bei der gamescom 2023 feiert gerade die ganze Welt neue und liebgewonnene Spiele. Mit GameStar seid ihr immer live dabei, sei es in unserem Twitch-Stream oder auf der Homepage, wo ihr täglich frische Previews, Trailer und News findet.

Euch juckt es jetzt schon ganz schlimm im Mausfinger und ihr braucht unbedingt was neues zum Spielen? Dann haben wir ein paar tolle Tipps aus dem aktuellen Steam Sale für euch parat! Vor allem Rennspielfreunde dürfen sich über saftige Rabatte freuen, aber auch für Taktiker, Rollenspieler und Story-Fans ist einiges geboten. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

8:50 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Test-Video zur fordernden Echtzeit-Taktik à la Commandos

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 6. Dezember 2016 | Preis & Rabatt: 4 Euro (um 90 Prozent reduziert)

Mimimi Games sind Meister der spaßigen und anspruchsvollen Echtzeit-Taktik. Das steht spätestens seit Shadow Tactics: Blades of the Shogun fest, in dem ihr euch durch das historische Japan der Edo-Periode schleicht und kämpft. Eure Truppe aus höchst unterschiedlichen Charakterköpfen mit ganz eigenem Skill-Set muss sich anfangs mühsam zusammenraufen, aber nach und nach entwickeln sich tiefe Freundschaften zwischen ihnen.

Auch der großartige DLC Aiko's Choice ist gerade stark reduziert, ihr bekommt für knappe 7 Euro ein weiteres umfangreiches Abenteuer, in dem ihr fünf Assassinen steuert. Die Erweiterung lässt sich auch ohne das Hauptspiel spielen! Beide Angebote gelten bis zum 28. August.

Und wenn ihr mit Shadow Tactics durch seid: Mimimi Games haben gerade ihr Piraten-Taktikspiel Shadow Gambit veröffentlicht, das hervorragende Wertungen einfährt und eine neue, dicke Portion Echtzeittaktik der besonderen Güte liefert.

Weitere spannende Spiele im Steam Sale

Forza Horizon 5: Zum Staunen schöne offene Spielwelt, durch die ihr mit hunderten Hochglanzkarren düst. Inzwischen mit einigen DLCs versorgt, zum Beispiel Hot-Wheels-Erweiterung. Kostet gerade 30 Euro (um 50 Prozent reduziert bis zum 31. August).

F1 23: Die neueste Ausgabe des offiziellen Formel-1-Spiels kam erst im Juni 2023 raus und ist jetzt schon ordentlich reduziert. Ihr bekommt's für 42 Euro (um 40 Prozent reduziert bis 5. September).

Crusader Kings 3: Genialer Mix aus hochkomplexer Globalstrategie und Rollenspiel. Ihr lenkt die Geschicke eines Landes beziehungsweise der Herrscherfamilie. Dabei geschehen immer wieder unvorhergesehene Dinge. Wie bei Paradox üblich, gibt's viele DLCs. Kostet gerade 35 Euro (um 30 Prozent reduziert bis zum 4. September).

2:05 Im Crusader Kings 3 Trailer zu Tours and Tournaments läuft ein Anschlag nicht wie geplant

1:40 No Man's Sky stellt das neue Riesen-Update Interceptor vor

