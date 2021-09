Wird Age of Empires 4 wirklich gut? - Experten-Talk mit Maurice, Marco Giesel und Niklas von Bonjwa

Kaum dürfen wir endlich Age of Empires 4 spielen, kommt ein gewisser Maurice Weber und lobt es in höchsten Tönen! Ausgerechnet Maurice, dieser sonst so »zynische Sack« (Zitat Maurice), hat viel Spaß mit AoE 4!

Das darf nicht unwidersprochen stehenbleiben - oder doch? Um seine Meinung abzugleichen, hat Maurice zwei anerkannte Granden der deutschen Echtzeit-Strategie-Szene in den GameStar-Podcast eingeladen:

Marco »MarcoMeh« Giesel streamt auf seinem Twitch-Kanal regelmäßig Age of Empires zum Beweis, dass er vor allem AoE 2 im Schlaf beherrscht - was ihr auch auf Youtube nachverfolgen könnt. Zuvor hat Marco im Rocketbeans-Format Rage of Empires seine Widersacher planiert (und auch mal Maurice im Ränkespiel).

streamt auf seinem Twitch-Kanal regelmäßig Age of Empires zum Beweis, dass er vor allem AoE 2 im Schlaf beherrscht - was ihr auch auf Youtube nachverfolgen könnt. Zuvor hat Marco im Rocketbeans-Format Rage of Empires seine Widersacher planiert (und auch mal Maurice im Ränkespiel). Niklas »Honor« Behrens hat Bonjwa gegründet und ist regelmäßig auf Twitch und auf Youtube zu sehen. Age of Empires hat er in der geschlossenen Beta regelrecht aufgesogen, überdies hat er einst die Ladder von Starcraft 2 unsicher gemacht - auf Großmeister-Niveau! Wenn jemand weiß, was ein gutes Multiplayer-Strategiespiel auszeichnet, dann Niklas.

Im extralangen Podcast (109 Minuten!) seziert das Trio Age of Empires 4 regelrecht: Was ist gut, was muss noch besser werden, und warum stört Marco eine Glocke?

